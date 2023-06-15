Как сочетать одежду, чтобы получить модный образ? Показываем тренды лета 2023

Лето. Самое время показать себя во всей красе. Обзор горячих трендов начинаем с одежды в бельевом стиле. Топ для сердцеедок. Платья-кимоно и комбинации, пижамные костюмы, корсеты и бра. Идеально в жару. Сногсшибательно на морской прогулке.

Алена Федорович, стилист:

Сейчас на модели у нас платье в бельевом стиле. Всегда поверх этого платья можно надеть косуху, жакет с мужского плеча. Я попыталась дополнить образ с помощью вот таких вот завязок, которые в тон. Обувь очень актуальна, у нее квадратный мыс, невысокий каблук, что весьма удобно. Натуральные ткани, лен и хлопок как глоток лимонада в раскаленном городе. Среди знойных трендов – всевозможные вырезы на платьях и жакетах. Щепотка флирта, и вы в дамках.

Алена Федорович:

Еще один тренд этого года, сезона – это макси-юбки. Визуально всегда вытягивают фигуру и добавляют рост, рекомендую обратить внимание на такую длину. Укороченная такая кофточка-топ. Образ очень лаконичный. Также вот такая объемная бижутерия в виде чокера. Леди на стиле. Мода и офис совместимы. Костюмы в сочной гамме добавят будням свежести и праздника. Делайте ставку на монохром и бомбические тройки. Немного аксессуаров. Сумка-малютка. Глаз не оторвать. Алена Федорович:

Брюки карго, укороченные косухи из экокожи, корсет, тотал деним – все это тренд этого сезона. Я предлагаю смиксовать такого рода образы и обязательно их использовать в повседневной жизни, так как это удобно. Оба образа я собрала именно на плоском ходу.

Белла! В лучших традициях Софи Лорен. Дуэт кроп-топа и юбки-баллон – роскошь, которая превратит вас в диву. В таком наряде вы будете ослепительны днем и на романтическом вечере. Алена Федорович:

Сетка, длина мини, такого рода тренды выглядят очень актуально, молодежно и свежо. В данном образе хотелось подчеркнуть вот такую красивую юбку, которую можно спокойно распустить, и она станет шлейфом. Интересно, необычно и добавляет какой-то элемент гранжа. Лето – время экспериментов. Прически не исключение. Плетения, пучки, мокрый эффект в линейке красоты. Добавляйте специй бандами, бейсболками, повязками и улетайте за мечтой.