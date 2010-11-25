Как шла подготовка Музыкальной премии телеканала СТВ 2010

Музыкальная премия телеканала СТВ заслуженно считается главным событием года, чтобы в этом году получить заветную звездочку, все начали работать уже сразу после окончания предыдущей премии. За год артисты постарались так, что членам жюри пришлось нелегко. В этом году на музыкальной премии телеканала СТВ будут специальные гости: ВИА «Сливки», группа «Отпетые мошенники» и группа «Quest Pistols».

Владимир Кубышкин, продюсер:

Для творческого человека очень важно официально быть отмеченным его надо стимулировать.

Анна Шаркунова:

После таких побед хочется летать, хочется подниматься утром, улыбаться, победа окрыляет, я желаю всем участникам удачи.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, член жюри «Музыкальной премии телеканала СТВ»:

СТВ молодцы, что учредили эту музыкальную премию. Сложность заключается в том, что в этом году произошел спад вообще в мировой песенной культуре.

Сергей Малиновский, главный редактор газеты «Антенна», член жюри «Музыкальной премии телеканала СТВ»:

Как правило, те, кто выстреливает в один год, на следующий год ведут себя пассивно. Каждый год в каждой номинации можно выделять нового исполнителя.

Нина Богданова, ведущая «Музыкальной премии телеканала СТВ»:

В этом году мы с Ириной Хануник-Ромбальской пишем углубленно сценарий, погружаемся в эту атмосферу, я думаю будет еще больше юмора, тем более, что мы с Ирочкой уже слаженный дуэт блондинки и брюнетки, будут сюрпризы. Пока в тайне у нас держится, кто будут наши соведущие, какие звездные мужские персоналии. Появляются еще более оригинальные номинации, которых нету еще ни на одной музыкальной премии, в мире может быть и есть, но для Беларуси это будет в диковинку.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Музыкальная премия телеканала СТВ способствует развитию шоу-бизнеса в Беларуси и это замечательно, что не только артисты, но и композиторы, поэты, музыканты и продюсеры могут получить профессиональную оценку своего труда, и она не останется незамеченной.