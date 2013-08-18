Как сделать перепланировку в квартире, не нарушив закон и не создав проблем соседям?

Новости Беларуси. Вот уже несколько месяцев белорусские новоселы стоят перед проблемой: как законно уложить ламинат в квартире. Ведь, согласно новым правилам этот, казалось бы, незначительный элемент ремонта, попадает под категорию «перепланировка». Со всеми вытекающими отсюда бумажно-денежно-временными затратами. Неговоря уже о более серьезных и смелых дизайнерских идеях на собственных квадратных метрах.

Обычная трехкомнатная квартира в новостройке. Дом только что сдали и все здесь стандартно. Но каждый хозяин желает жить красиво. Этого, конечно, не запретишь, с одной лишь оговоркой, которую коммунальщики теперь ставят на первое место: «не навреди».

Эдмунд Гришкевич, начальник Управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Ежегодно мы выявляем до 2 тысяч самовольных перепланировок. Самое из них страшное, когда это касается несущих конструкций, вентканалы когда перекрываются – нижние квартиры без вентиляций остаются. Человек поставил стеклопакеты в нижней квартире, ему перекрыли вентиляцию, в этой квартире может произойти все вплоть до трагического случая.

Многие уже знают, что теперь целый ряд элементов домашнего уюта надо утверждать. Новый перечень «в силе» уже три месяца. К перепланировке, которую придется согласовать и «заверить» проектом, теперь относится не только демонтаж несущих конструкций, попросту – стен, а еще и перенос полотенцесушителя, укладка ламината... и это еще «цветочки».

Теперь отдельный проект нужен даже для того, чтобы установить, например, кондиционер или спутниковую тарелку. А это стоит дополнительных денег. Так что лучше? Заплатить государству, или заниматься самодеятельностью? В этом сегодня и кроется новый белорусский квартирный вопрос.

Государство от таких новаций по большому счету не имеет ничего. Согласование выдается бесплатно. Бюджет пополнить можно разве что за счет штрафов за самовольную перепланировку. Сегодня для того, чтобы усмотреть нарушение порой достаточно просто выглянуть в окно.

К примеру, эта тарелка зимой обросла льдом, и с нее упала сосулька кому-нибудь на голову. Теперь будет понятно, кто за это отвечает.

Эдмунд Гришкевич:

Об ответственности как с одной, так и с другой стороны. Вот это постановление обязывает одну сторону получить разрешение, а вторую сторону показать, где это будет установлено и предупредить человека, что ты за это дело отвечаешь.

Это пример, что называется, «на пальцах»... На деле все бывает намного серьезнее, утверждает Эдмунд Иосифович. В сводках новостей иногда фигурируют «народные умельцы», по вине которых, например, в Ярославле, частично обрушился подъезд жилого дома. А в Луцке два человека погибло как раз из-за халатности чиновников, которые вовремя не усмотрели нарушений в перепланировке одной из квартир.

В Беларуси тоже хватает своих, к счастью, не таких трагичных примеров. Зинаида Михайловна учуяла неладное и вовсе по запаху.

Зинаида Иванова:

С верхних всех этажей. Как только начинают пользоваться унитазом – значит, у меня вода качнулась. И весь поток запахов пошел ко мне.

И так – с 2002 года! Хозяйка этой квартиры сама проработала в системе ЖКХ больше 30 лет. Теперь – пишет письма во всевозможные инстанции с просьбой дать нормально дышать в собственной квартире.

После того, как этажом выше туалет перенесли в коридор, свои квадратные метры порой кажутся невыносимыми...

То, что нарушения есть – сомнений не вызывает. Вопрос сейчас состоит в том, как заставить нерадивого соседа все исправить.

А вот пенсионерка Мария Юрченко уже разбирается в кассационных жалобах не хуже юриста. Да и на стройке когда-то работала, поэтому точно знает, как правильно обходиться с новым покрытием пола, чтобы у соседей снизу не было трещин на потолке.

Мария Юрченко:

Трещина пошла. И знаете как? Перфоратор. Я когда к ним пришла, увидела вот это все.. Зайти было невозможно, там все наворочено. Коленом прямо туда опустилась я к ним в квартиру...

И снова история с бесконечными хождениями по инстанциям. Мингорисполком, Совет Министров, Конституционный суд... Пострадавшая? Да. А вот насколько – должна показать экспертиза. Которую пенсионерка проводить не решается, боится финансовых рисков.

Мария Юрченко:

А экспертиза пришла на 13 миллионов. А у меня денег нет столько. Я за нее отдать не могу. И я вроде как ни в чем не виновата... И думаю, я заплачу, а я не знаю, как они ее проведут.

В общем, сейчас очень много таких ситуаций, когда очень сложно исправить ошибки самостоятельного ремонта. От этого страдают люди, и вопрос с одной стороны – в ответственности за тех, кому, по неосторожности своим нестандартным проектом насолили. Другая сторона медали – в цене разработки безопасного проекта. Порой только документы для установки обычного кондиционера могут стоить около миллиона рублей! Не каждый решится выложить такие деньги пусть и за приятный, прохладный ветер, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.