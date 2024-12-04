Как рассмешить, не сказав ни слова? Актер об искусстве пантомимы

Люди, которые обладают прекрасным чувством юмора, являются талантливыми и одаренными людьми. Найти какую-нибудь шутку или смешок в обычной жизненной ситуации, рассмешиться самому и рассмешить кого-нибудь другого. При этом подарить ему хорошее настроение и, возможно, через свой юмор, через свою шутку сделать чью-то жизнь намного лучше. И также благодаря хорошему чувству юмора можно филигранно и искусно выйти из какой-нибудь непонятной, странной ситуации и вообще просто разрядить любую обстановку. Что такое чувство юмора и можно его развить или нет, поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Николай Зимич, актер, ведущий мероприятий:

Мы говорим о разговорном жанре юмора. И забыли очень важную историю, которая в нашей стране как-то не ужилась – это пантомима. Потому что когда-то давно, а все идет циклично, Марсель Марсо, Чарли Чаплин – они все смеялись, мы через экран это видели, и люди получали удовольствие, там не было слова. Потом пришел КВН, стенд-ап комики, которые нас и раздражают некоторые, и бесят. Но театр пантомимы, то, что там происходит, и то, что ты сам себе в голове додумываешь – это высший уровень пилотажа. И поэтому я хотел бы, чтобы у нас в стране появился театр пантомимы либо спектакли, на которые именно будем мы приходить наблюдать это искусство.