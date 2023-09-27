Сергеенко: в работе с обращениями граждан недопустим поверхностный подход
Новости Беларуси. В работе с обращениями граждан недопустим поверхностный подход к этому вопросу. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, который проводит прием населения в Марьиной Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поступило более двух десятков вопросов. Люди просят содействия в ускорении решения их проблем. Есть нарекания на неудовлетворительное состояние дорог в агрогородках. В 2024 году на устранение этой проблемы в районе выделят больше средств.
Немало обращений по улучшению транспортного сообщения, качества питьевой воды, решению земельных споров, благоустройству территорий и памятных мест. Оставляет желать лучшего и оказание услуг в сфере соцобслуживания и здравоохранения.
По мнению Игоря Сергеенко, в организациях и предприятиях на местах руководители не должны быть черствыми и безразличными к просьбам и чаяниям тех, кто обращается, а самим заявителям – уходить от иждивенчества и быть более инициативными, например, в вопросах благоустройства и наведения порядка.
Анатолий Немогай, житель агрогородка Дубровка:
Приехали насчет качества воды. У нас идет очень плохая вода. По заявкам 115 водоканал не реагирует. Прием, конечно, понравился. Вежливый, аккуратный, все аккуратно. Спасибо им.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Обсуждался вопрос о выполнении директивы Президента Республики Беларусь № 2 по дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения. Вопрос этот неновый. Администрации Президента поручено в соответствии с этой директивой контролировать ход ее выполнения различными организациями и государственными органами.
Практика общения по проблемным вопросам с населением в Беларуси проходит в разных форматах. Как показывает опыт, наиболее эффективны такие встречи, где проблемы звучат в присутствии ответственных за решение жалоб районных служб. Число обращений в Администрацию Президента Беларуси от жителей Минской области за последнее время сократилось на четверть.