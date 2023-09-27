Сергеенко: в работе с обращениями граждан недопустим поверхностный подход

Новости Беларуси. В работе с обращениями граждан недопустим поверхностный подход к этому вопросу. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, который проводит прием населения в Марьиной Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поступило более двух десятков вопросов. Люди просят содействия в ускорении решения их проблем. Есть нарекания на неудовлетворительное состояние дорог в агрогородках. В 2024 году на устранение этой проблемы в районе выделят больше средств.

Немало обращений по улучшению транспортного сообщения, качества питьевой воды, решению земельных споров, благоустройству территорий и памятных мест. Оставляет желать лучшего и оказание услуг в сфере соцобслуживания и здравоохранения.

По мнению Игоря Сергеенко, в организациях и предприятиях на местах руководители не должны быть черствыми и безразличными к просьбам и чаяниям тех, кто обращается, а самим заявителям – уходить от иждивенчества и быть более инициативными, например, в вопросах благоустройства и наведения порядка.