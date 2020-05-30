«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно

Новости Беларуси. Физиопроцедуры, свежий воздух и никакой хандры. Белорусы, которых настигла пневмония, восстанавливаются в оздоровительных санаториях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из них под Молодечно хронические заболевания подлечивают магнитотерапией, массажем и лечебной физкультурой. Плюс кислородные коктейли и пятиразовое сбалансированное питание. Причем абсолютно бесплатно. Настроиться на здоровый лад помогают прогулки на свежем воздухе и пение птиц. Как это работает на деле, узнавала Оксана Семашко.

Мария Цыркун:

Вежливость большая, доброта, терпеливость. Они бегают здесь, вы знаете, как пчелочки стараются все. Поет, пишет стихи и даже играет в театре. Все планы на творчество Марии Афанасьевны перечеркнул коронавирус. Он дал молниеносное осложнение на и без того запущенные бронхит и остеохондроз.

Мария Цыркун:

Мы бываем и капризные. А терпеливость, доброта нам дают только выздоровление и продолжение жизни!

Мы стали чаще друг другу желать здоровья. Правда, истинный смысл понимают те, у кого нашли пневмонию и другие, кто не дал остаться со своей проблемой наедине.

Ирина Коваль, медсестра санатория:

Назначили аппарат, импульсный магнит, что характерно при перенесенной легочной инфекции. Он стимулирует обменные процессы, улучшает кровообращение и воздействует на нервные окончания.

К каждому вчерашнему пациенту обращаются как к своему, родному. Самому младшему посетителю здесь 59, самому старшему – 93. Поэтому и внимание к ним особое, бережное.

Наталья Осипович, медсестра санатория:

Воздействуем нашим аппаратом «Биоптроном» на легочную систему человека. Стимулируются иммунные процессы, чтоб у человека было больше сил восстановиться быстрее.

Пожалуй, самое любимое занятие здесь – лечебная физкультура. Грамотный подход, свежий воздух и даже музыка не нужна. Лучший звук для них сегодня – пение птиц.

Людмила Самоховец:

И спокойно. Вы знаете, мало кто в тишине может себе позволить в городе так побыть просто наедине с собой.

Дмитрий Дроздовский, врач лечебной физкультуры санатория:

Это очень хороший фактор воздействия и для сердечно-сосудистой системы, и как успокаивающее. Способствует улучшению сна и, скажу, даже для снижения массы тела.

А после того, что доктор прописал, можно отправиться на дискотеку. Несмотря на то, что профиль санатория – оздоровление людей с проблематичной опорно-двигательной системой, на танцполе от зажигательных вечеринок уже стерлась краска.

Сергей Степанов, директор санатория:

Как только эта ситуация закончится, мы начинаем принимать граждан Республики Беларусь, которые ждут этих путевок, приехать сюда на 18 дней уже, поправить здоровье по плану.

Некоторые в санатории находят себе пару даже на десятом десятке. Как здесь говорят, встречаются два одиночества, чтобы больше не жить порознь.

Сюда часто приезжают на отдых наши соседи из России и Литвы. Привлекает прежде всего качество медицинских услуг и живописная природа, которой восхищался сам Михаил Клеофас Огинский. Но пока нужно окружить хвойным лесами и заботой своих, ведь среди «легких природы» и дышится легче.