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«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно

30 мая 2020 16:30
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Новости Беларуси. Физиопроцедуры, свежий воздух и никакой хандры. Белорусы, которых настигла пневмония, восстанавливаются в оздоровительных санаториях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно-1

В одном из них под Молодечно хронические заболевания подлечивают магнитотерапией, массажем и лечебной физкультурой. Плюс кислородные коктейли и пятиразовое сбалансированное питание. Причем абсолютно бесплатно. Настроиться на здоровый лад помогают прогулки на свежем воздухе и пение птиц.

Как это работает на деле, узнавала Оксана Семашко.

«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно-4

Мария Цыркун:
Вежливость большая, доброта, терпеливость. Они бегают здесь, вы знаете, как пчелочки стараются все.

Поет, пишет стихи и даже играет в театре. Все планы на творчество Марии Афанасьевны перечеркнул коронавирус. Он дал молниеносное осложнение на и без того запущенные бронхит и остеохондроз.  

«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно-7

Мария Цыркун:
Мы бываем и капризные. А терпеливость, доброта нам дают только выздоровление и продолжение жизни!

«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно-10

Мы стали чаще друг другу желать здоровья. Правда, истинный смысл понимают те, у кого нашли пневмонию и другие, кто не дал остаться со своей проблемой наедине.

«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно-13

Ирина Коваль, медсестра санатория:
Назначили аппарат, импульсный магнит, что характерно при перенесенной легочной инфекции. Он стимулирует обменные процессы, улучшает кровообращение и воздействует на нервные окончания.

«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно-16

К каждому вчерашнему пациенту обращаются как к своему, родному. Самому младшему посетителю здесь 59, самому старшему – 93. Поэтому и внимание к ним особое, бережное.

«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно-19

Наталья Осипович, медсестра санатория:
Воздействуем нашим аппаратом «Биоптроном» на легочную систему человека. Стимулируются иммунные процессы, чтоб у человека было больше сил восстановиться быстрее.

«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно-22

«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно-24

Пожалуй, самое любимое занятие здесь – лечебная физкультура. Грамотный подход, свежий воздух и даже музыка не нужна. Лучший звук для них сегодня – пение птиц.

«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно-27

Людмила Самоховец:
И спокойно. Вы знаете, мало кто в тишине может себе позволить в городе так побыть просто наедине с собой.

«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно-30

Дмитрий Дроздовский, врач лечебной физкультуры санатория:
Это очень хороший фактор воздействия и для сердечно-сосудистой системы, и как успокаивающее. Способствует улучшению сна и, скажу, даже для снижения массы тела.

«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно-33

А после того, что доктор прописал, можно отправиться на дискотеку. Несмотря на то, что профиль санатория – оздоровление людей с проблематичной опорно-двигательной системой, на танцполе от зажигательных вечеринок уже стерлась краска.

«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно-36

Сергей Степанов, директор санатория:
Как только эта ситуация закончится, мы начинаем принимать граждан Республики Беларусь, которые ждут этих путевок, приехать сюда на 18 дней уже, поправить здоровье по плану.

«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно-39

Некоторые в санатории находят себе пару даже на десятом десятке. Как здесь говорят, встречаются два одиночества, чтобы больше не жить порознь.

«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно-42

Сюда часто приезжают на отдых наши соседи из России и Литвы. Привлекает прежде всего качество медицинских услуг и живописная природа, которой восхищался сам Михаил Клеофас Огинский. Но пока нужно окружить хвойным лесами и заботой своих, ведь среди «легких природы» и дышится легче.

«Как пчёлочки стараются все». Показываем, как восстанавливают здоровье после коронавируса в санатории под Молодечно-45

Оксана Семашко, корреспондент:
14 дней понадобится, чтобы восстановить силы тем, кто попал с больничной койки в санаторий. По приезду домой у каждого есть планы. Кто-то хочет побыстрее встретиться с внуками и детьми. Кого-то уже заждалась дача. А кто-то сразу отправится на рыбалку. Кстати, это хобби у некоторых появилось именно здесь – в санатории есть свои пруды.

# Коронавирус # общество # Мария Цыркун # Ирина Коваль # Наталья Осипович # Людмила Самоховец # Дмитрий Дроздовский # Сергей Степанов # Оксана Семашко # Фотофакт

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