Как готовятся идеальные сушки? Показываем рецепт популярного лакомства

Хлебо-булочный ассортимент – это еще и десятки популярных лакомств. Одна из последних модных тенденций –снеки. Минские хлебопеки предлагают несколько вариаций этого удобного перекуса.

Екатерина Мисник, начальник бараночного участка Минского хлебозавода «Автомат»:

Специальная форма, которая выдавливает сушку, нет стыка и серединка пустая. Дозируется опара, затем поступает остальное сырье, замешивается тесто, поступает на формовку, формуется на машинках, ошпарка и выпечка, фасовка.

Какой хлеб предпочитают белорусы? Ответил директор Минского хлебозавода – подробности здесь.

Будем с хлебом! В современной Беларуси это утверждение – аксиома. А все потому, что на всех этапах многотысячной хлебной эстафеты нет ни одного случайного человека. Продукт номер один делают исключительно неравнодушные люди, каждый из которых немного волшебник.