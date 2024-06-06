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Как готовятся идеальные сушки? Показываем рецепт популярного лакомства

06 июня 2024 16:56
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Белорусский хлеб – чем привлекает потребителя отечественный продукт? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».

Хлебо-булочный ассортимент – это еще и десятки популярных лакомств. Одна из последних модных тенденций –снеки. Минские хлебопеки предлагают несколько вариаций этого удобного перекуса.

Как готовятся идеальные сушки? Показываем рецепт популярного лакомства-1

Друг сухаря – сушка. Так шутят на вкусном производстве. Но как сделать идеальное кольцо? 

Как готовятся идеальные сушки? Показываем рецепт популярного лакомства-4

Екатерина Мисник, начальник бараночного участка Минского хлебозавода «Автомат»:
Специальная форма, которая выдавливает сушку, нет стыка и серединка пустая. Дозируется опара, затем поступает остальное сырье, замешивается тесто, поступает на формовку, формуется на машинках, ошпарка и выпечка, фасовка.

Какой хлеб предпочитают белорусы? Ответил директор Минского хлебозавода – подробности здесь.

Будем с хлебом! В современной Беларуси это утверждение – аксиома. А все потому, что на всех этапах многотысячной хлебной эстафеты нет ни одного случайного человека. Продукт номер один делают исключительно неравнодушные люди, каждый из которых немного волшебник. 

Подробности в видео.

# Продукты питания # общество

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