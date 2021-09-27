«Как дома – всё очень круто». В бригаде спецназа в Марьиной Горке обновили столовую

Новости Беларуси. Солдатская каша в расширенном ассортименте. В бригаде спецназа в Марьиной Горке после реконструкции открыто здание столовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно приобрело абсолютно новый облик: восстановлен фасад, укреплена крыша. Не сравнимо с тем, что было раньше, и внутреннее наполнение. Здесь готовят на таком оборудовании, как и шеф-повара известных ресторанов. Вот и получается, что не кашей единой сыт солдат. Новое меню они уже успели оценить с небывалым аппетитом.

Даниил Саевич, военнослужащий:

На самом деле, у разведчика уходит, как обычно, очень много калорий, ему нужно постоянно кушать, и кушать очень много. И посещение столовой – это обязательно. Поэтому я как разведчик знаю. На самом деле, как дома – все очень круто, все очень вкусно.

Андрей Бурдыко, заместитель министра обороны Беларуси:

Проводится постоянно работа по совершенствованию питания личного состава. Начиная от совершенствования норм пайков и ремонту, замены технологического оборудования, холодильного оборудования в солдатских столовых. Эта столовая отремонтирована не первая в этом году. У нас уже отремонтирована столовая в 74-м полку связи. Работа эта не останавливается, она будет вестись постоянно.