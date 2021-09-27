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«Как дома – всё очень круто». В бригаде спецназа в Марьиной Горке обновили столовую

27 сентября 2021 08:16
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Новости Беларуси. Солдатская каша в расширенном ассортименте. В бригаде спецназа в Марьиной Горке после реконструкции открыто здание столовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как дома – всё очень круто». В бригаде спецназа в Марьиной Горке обновили столовую-1

Оно приобрело абсолютно новый облик: восстановлен фасад, укреплена крыша. Не сравнимо с тем, что было раньше, и внутреннее наполнение. Здесь готовят на таком оборудовании, как и шеф-повара известных ресторанов. Вот и получается, что не кашей единой сыт солдат. Новое меню они уже успели оценить с небывалым аппетитом.

«Как дома – всё очень круто». В бригаде спецназа в Марьиной Горке обновили столовую-4

Даниил Саевич, военнослужащий:
На самом деле, у разведчика уходит, как обычно, очень много калорий, ему нужно постоянно кушать, и кушать очень много. И посещение столовой – это обязательно. Поэтому я как разведчик знаю. На самом деле, как дома – все очень круто, все очень вкусно.

«Как дома – всё очень круто». В бригаде спецназа в Марьиной Горке обновили столовую-7

Андрей Бурдыко, заместитель министра обороны Беларуси:
Проводится постоянно работа по совершенствованию питания личного состава. Начиная от совершенствования норм пайков и ремонту, замены технологического оборудования, холодильного оборудования в солдатских столовых. Эта столовая отремонтирована не первая в этом году. У нас уже отремонтирована столовая в 74-м полку связи. Работа эта не останавливается, она будет вестись постоянно.

«Как дома – всё очень круто». В бригаде спецназа в Марьиной Горке обновили столовую-10

В 2022 году запланирована реновация еще двух столовых. Повезет служащим в шестидесятом полку связи и в одной из воинских частей Борисова.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Даниил Саевич # Андрей Бурдыко # Фотофакт

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