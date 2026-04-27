В Могилевской области продолжается реконструкция дороги Р-122
В Могилевской области продолжается реализация одного из ключевых инфраструктурных проектов региона – модернизация дороги Р-122, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Восточное направление сегодня рассматривается как стратегически перспективное, и перераспределение транспортных потоков здесь должно дать дополнительный импульс развитию юго-востока области.
Работы ведутся поэтапно – в три очереди. Сейчас строители уже подошли к середине проекта и фактически «застелили» бетоном первые километры будущей трассы, формируя основу современной транспортной артерии региона.
Узкое горлышко трассы Р-122 годами сковывало логистику сразу семи районов Могилевской области. Эта транспортная артерия соединяет областной центр с юго-востоком и границей с Россией, но старая двухполосная дорога перестала справляться с потоком.
На некоторых участках трафик превышал 10 тысяч машин в сутки, что создавало длинные «хвосты», особенно на подъемах. Такая нагрузка буквально разбивала асфальт в щепки. В итоге к 2020 году около 80 % полотна уже не соответствовало нормативам. Нужен был не просто ремонт, а полная замена основания и покрытия.
Антон Кизенков, мастер Могилевского дорожно-строительного треста № 3:
Я сам являюсь водителем, сейчас сам катаюсь. И, конечно, здесь из-за того, что интенсивность движения очень большая, напрашивалось построить еще одну полосу движения. Поэтому, когда мы все это достроим, все вздохнут с облегчением.
Участок реконструкции трассы – 31 километр. Согласно проекту, здесь появится четыре полосы – по две в противоположных направлениях. Среди искусственных сооружений: три моста, туннель и два подземных пешеходных перехода. Готовность проекта приближается к экватору.
Уже устроены трубы, отсыпана насыпь, выполнено 80 % нижних слоев дорожной одежды. Сейчас идет укладка верхнего слоя из тяжелого бетона. Подземные переходы уже готовы, ведется возведение транспортного тоннеля.
Подробности в видео.