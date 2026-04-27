В Могилевской области продолжается реконструкция дороги Р-122

В Могилевской области продолжается реализация одного из ключевых инфраструктурных проектов региона – модернизация дороги Р-122, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восточное направление сегодня рассматривается как стратегически перспективное, и перераспределение транспортных потоков здесь должно дать дополнительный импульс развитию юго-востока области. Работы ведутся поэтапно – в три очереди. Сейчас строители уже подошли к середине проекта и фактически «застелили» бетоном первые километры будущей трассы, формируя основу современной транспортной артерии региона.

Узкое горлышко трассы Р-122 годами сковывало логистику сразу семи районов Могилевской области. Эта транспортная артерия соединяет областной центр с юго-востоком и границей с Россией, но старая двухполосная дорога перестала справляться с потоком. На некоторых участках трафик превышал 10 тысяч машин в сутки, что создавало длинные «хвосты», особенно на подъемах. Такая нагрузка буквально разбивала асфальт в щепки. В итоге к 2020 году около 80 % полотна уже не соответствовало нормативам. Нужен был не просто ремонт, а полная замена основания и покрытия.