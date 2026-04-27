«Фиеста – пусть восходит солнце». Муковозчик рассуждает о новом фестивале в Беловежской пуще

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

В Беловежской пуще предлагают организовать новый фестиваль под названием «Зубр-фест». Нам это кажется превосходной идеей: единение с природой, селфи с добродушным лесным исполином. А давайте придумаем для этого феста какую-нибудь программную изюминку.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Бесплатно? То есть даром? Ну давайте. Во-первых, фирменным напитком фестиваля должна стать «Зуброфестовка». Или «Фестозубровка». Впрочем, это могут быть два разных напитка: мужской и женский. Или утренний и вечерний. Или на этой сцене – один, а на той – другой.

Главным конкурсом и основной развлекухой станет аттракцион «Механический зубр», когда надо на нем продержаться как можно дольше. В лучших фестивальных традициях это придется делать в бикини и в мокрых майках. И музыка здесь ни при чем.

Родео с настоящими зубрами – еще одна фирменная фишка. Белорусская энсьерро – это когда надо убегать от выпущенных из загона зубров. Только в испанской Памплоне участники бегут по узким городским улицам, а мы построим деревянный «кор-ридор» от пущи до Белой Вежи в Каменце. Вот вам и родео, и марафон в одном флаконе.

И вот вам, девчонки, два крутейших слогана для такого фестиваля: «Праздник, который всегда с тобой». И еще один: «Фиеста – пусть восходит солнце». Да, это не я придумал, но скажите мне, много ли посетителей фестиваля будут знать об этом? Меня, впрочем, оба ответа устроят.