БЕЛАЗ локализует производство самосвалов в России
На фоне разговоров о продовольственной и экономической устойчивости логично перейти к еще одному направлению, где сегодня формируется технологическая независимость – промышленности и добывающему сектору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И здесь уже речь идет о решениях, которые меняют саму индустрию: беспилотные технологии и водородные самосвалы, над которыми работают белорусские инженеры совместно с российскими партнерами.
Ольга Наумова, корреспондент:
Передовые технологии в горнодобывающей промышленности. БЕЛАЗ объединяет усилия с партнерами для разработки собственных инновационных решений. Беспилотные технологии для самосвалов предлагают белорусские разработчики, а вот обкатку такие машины будут проходить на российских карьерах.
У белорусского предприятия уже есть опыт создания беспилотной карьерной техники. Только раньше ее выпускали с использованием иностранных решений. Для обеспечения технологической независимости их заменят собственными разработками. В любой точке мира наши самосвалы смогут работать автономно. Высокие компетенции освоены компанией из Минска.
Олег Беляков, генеральный директор ОАО «ИнДев Солюшенс»:
На сегодня это не просто лабораторный эксперимент или прототип. Это решение апробировано, и ездят уже в реальных условиях на карьерах Беларуси. И планируется, что данные БЕЛАЗы, уже роботизированные, будут поставляться на российский рынок.
Жодинское предприятие – лидер мирового рынка. Наша техника практически незаменима на российских карьерах. И спрос на союзном рынке остается высоким. Новая компания позволит масштабировать деловые процессы с заделом на будущее.
Вместе с беспилотными технологиями партнеры будут развивать производство самосвалов на водородном топливе. Уже создан опытный образец машины на 130 тонн. Продолжается работа и над более габаритной техникой – на 220 тонн. Ее презентация ожидается в 2026 году. Для современных белорусских машин инфраструктуру создадут в России.
Подробнее в видео.