БЕЛАЗ локализует производство самосвалов в России

На фоне разговоров о продовольственной и экономической устойчивости логично перейти к еще одному направлению, где сегодня формируется технологическая независимость – промышленности и добывающему сектору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И здесь уже речь идет о решениях, которые меняют саму индустрию: беспилотные технологии и водородные самосвалы, над которыми работают белорусские инженеры совместно с российскими партнерами.