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БЕЛАЗ локализует производство самосвалов в России

27 апреля 2026 17:14
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На фоне разговоров о продовольственной и экономической устойчивости логично перейти к еще одному направлению, где сегодня формируется технологическая независимость – промышленности и добывающему сектору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И здесь уже речь идет о решениях, которые меняют саму индустрию: беспилотные технологии и водородные самосвалы, над которыми работают белорусские инженеры совместно с российскими партнерами. 

БЕЛАЗ локализует производство самосвалов в России-2

Ольга Наумова, корреспондент:
Передовые технологии в горнодобывающей промышленности. БЕЛАЗ объединяет усилия с партнерами для разработки собственных инновационных решений. Беспилотные технологии для самосвалов предлагают белорусские разработчики, а вот обкатку такие машины будут проходить на российских карьерах. 

БЕЛАЗ локализует производство самосвалов в России-4

У белорусского предприятия уже есть опыт создания беспилотной карьерной техники. Только раньше ее выпускали с использованием иностранных решений. Для обеспечения технологической независимости их заменят собственными разработками. В любой точке мира наши самосвалы смогут работать автономно. Высокие компетенции освоены компанией из Минска. 

БЕЛАЗ локализует производство самосвалов в России-6

Олег Беляков, генеральный директор ОАО «ИнДев Солюшенс»:
На сегодня это не просто лабораторный эксперимент или прототип. Это решение апробировано, и ездят уже в реальных условиях на карьерах Беларуси. И планируется, что данные БЕЛАЗы, уже роботизированные, будут поставляться на российский рынок.

БЕЛАЗ локализует производство самосвалов в России-8

Жодинское предприятие – лидер мирового рынка. Наша техника практически незаменима на российских карьерах. И спрос на союзном рынке остается высоким. Новая компания позволит масштабировать деловые процессы с заделом на будущее.

БЕЛАЗ локализует производство самосвалов в России-10

Вместе с беспилотными технологиями партнеры будут развивать производство самосвалов на водородном топливе. Уже создан опытный образец машины на 130 тонн. Продолжается работа и над более габаритной техникой – на 220 тонн. Ее презентация ожидается в 2026 году. Для современных белорусских машин инфраструктуру создадут в России. 

Подробнее в видео.

# Предприятия Беларуси

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