Как бороться с кражей и порчей книг в библиотеках?

Оптимист — человек, идущий в туалет, не проверяя наличия там бумаги. Реалист — берущий с собой книгу. Пессимист — берущий и книгу, и рулон бумаги. Дарья Слепченко пыталась разобраться в психологии современного читателя.

Вырванные страницы из книг в библиотеке, к сожалению, не редкость. Вырвать ведь всегда проще, чем сделать ксерокопию и дать возможность почерпнуть бесценную информацию кому-то ещё.

Современные библиотеки к читателям относятся доверительно. Врожденная патологическая интеллигентность не позволяет думать о людях плохо. Но еще 200 лет назад все было иначе. Чтобы книги не выносили за пределы библиотеки, они были прикованы цепями. Длины цепи хватало на то, чтобы достать книгу и читать ее, но недостаточно, чтобы выносить книги за пределы библиотеки. Отдельные библиотекари поступали еще более радикально — читателя с книгой запирали в клетку под замок на время чтения. Сейчас подобные меры кажутся несколько креативными, хотя и вполне оправданными, учитывая особую ценность отдельных книг.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

Даже в новом здании у нас бывает срабатывают датчики на выходе, например. Тем не менее, зачастую, нам так хочется думать, это случается по причине того, что люди просто забыли какую-то из книг сдать. Даже если устанавливается факт воровства, мы, конечно, принимаем соответствующие меры. Изначально это может быт простой разговор. Но, в принципе, вплоть до судебного преследования.

Случай, произошедший в 2003 году, заставил вздрогнуть не только библиотекарей, но и правоохранителей. Тогда в бывшей Ленинской библиотеке произошла кража двенадцати раритетных изданий. Похищенное тянуло на десятки тысяч долларов. Около половины этих денег составляла стоимость инкунабулы «Herbarius» (иначе говоря, травника), которая датируется 1486 годом. Преступников нашли за несколько недель. Выяснилось, что уже на следующий день после кражи раритеты были вывезены в Москву, где были проданы коллекционеру.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

Благо тогда и органы внутренних дел, в том числе и в международном формате, очень активно работали, и удалось вернуть всё на места свои, факт закончился успешно для нас и для нашей библиотеки. Это было ещё до переезда, поэтому в новом здании мы предпринимаем значительно больше усилий.

Кстати говоря, человека, который ворует книги, называют библиоклептоманом. Один их самых известных воров книг — мужчина по имени Стивен Блумберг. Он украл более 23 000 редких книг из библиотек. Его коллекция оценивается, примерно в 20 миллионов долларов. Для похищения, он пользовался самыми разными способами. Иногда, он даже проникал в вентиляционную систему и в другие места зданий. Но это, что называется, уникум. В большинстве своем, читатели-пакостники или прячут романы за пазухой или рвут страницы. И это при наличии практически в каждой библиотеки аппарата ксерокопирования. В Национальной библиотеке пошли еще дальше.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

В последнее время у нас ведётся работа по созданию электронной библиотеки. Это тоже форма сохранности. Сегодня это уже почти 400 тыс. документов, которые доступны с любого компьютера.

То есть можно, не выходя из дома, посредством Интернета зайти в архив библиотеки и скачать нужную книгу. Еще немного и современные технологии сведут на нет такое понятие, как «книжный червь». Это не аллегория. Выражение пошло от насекомых, которые попросту едят книги, точнее, материалы, из которых они изготавливаются.

А это один из постоянных посетителей Центральной библиотеки имени Я. Купалы. Как рассказали работники библиотеки, дедушка приходит сюда уже очень давно, не изменяя родной библиотеке.

Наталья, заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки имени Я. Купалы:

Эта библиотека больше для семейного чтения. Люди старшего возраста — классика, посещение наших библиотек. Они любят свою «Купаловку».

В 2014 году «Купаловке» исполнилось 65 лет. Библиотека обслуживает порядка 25 тысяч пользователей и рассчитана на широкий круг читателей, в том числе и совсем юных.

Наталья, заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки имени Я. Купалы:

У нас есть специальный детский уголок, куда приходят мамы с малышами и с удовольствием берут литературу. Много новых изданий белорусских авторов, которые предназначены именно для такого возраста.

Наталья Ивановна уверена, что человек, которому любовь к книгам прививают с раннего детства никогда не пойдет на святотатство, на кражу или порчу. В «Купаловке» книжных пакостников днем с огнем не сыщешь.

Наталья, заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки имени Я. Купалы:

В последнее время такая категория читателей, мне кажется, уходит в прошлое, потому что сейчас есть такие услуги, как ксерокопирование и сканирование. Мы не замечаем таких читателей.

Там, где нет технических средств, затрачиваются человеческие силы и нервы. В столичной библиотеке № 18 книги почти не крадут, да и страницы вырывают всё реже. Но в силу сознательности — контроль, контроль и еще раз контроль.

Елена Суходолова, исполняющая обязанности заведующей библиотекой № 18:

Ежедневно в нашей библиотеке работает сотрудник, который дежурит по фонду, то есть он всегда подходит к читателю, предлагает свои услуги.

Любопытный факт. Недавно в одну из библиотек финского города Ванта незаметно вернули книгу, выданную на руки более 100 лет назад. Как сообщила работница библиотеки, им так и не удалось выяснить, кто принес в библиотеку книгу. Однако, судя по пометкам на внутренней стороне обложки, книга в последний раз была официально выдана в начале 20 века. Наши библиотекари, как правило, какое-то время пытаются воздействовать на совесть читателей почтовыми напоминаниями. Через год-другой поток писем иссякает и библиотечная книжка занимает место в личном архиве. А библиотекари интеллигентно и робко, пороптав на читателя, возмещают потерю из своего кармана.

И в завершение сюжета небольшая сентенция: люди, которые читают книги, будут всегда управлять теми, кто смотрит телевизор. Это правда. Проблема в том, что люди, которые делают телевидение, управляют теми, кто читает книги.