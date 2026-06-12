В Минске состоялась встреча молодых специалистов потребкооперации с руководством Белкоопсоюза

Работа по распределению – хороший старт и карьерные перспективы. В Минске состоялась встреча молодых специалистов потребительской кооперации с руководством Белкоопсоюза. Около 60 перспективных ребят из всех регионов страны прибыли в столицу для участия в знаковом мероприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди посетили музей истории потребкооперации и побывали в рабочем кабинете руководителя Белкоопсоюза. В ходе открытого диалога юноши и девушки смогли задать руководству важные вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.

Белкоопсоюз уделяет особое внимание всесторонней поддержке молодых кадров и закреплению их на местах. Социальный пакет включает дополнительные выплаты, материальную помощь и предоставление жилья нуждающимся сотрудникам. Во всех организациях системы эффективно действует развитая система наставничества, в рамках которой опытные коллеги помогают новичкам адаптироваться на рабочих местах. Многие молодые специалисты принимают решение остаться в рядах кооператоров и после завершения срока обязательной отработки.

Константин Юркевич, начальник планово-экономического отдела УП «Брестская межрайонная торговая база»:

Во время распределения меня определили в отдел ценообразования, где я проработал два месяца экономистом по ценам. Через два месяца меня назначили на должность начальника отдела ценообразования. Опыт в этом отделе у меня два года. И после этого мне предложили начальника планово-экономического отдела. Эту должность я уже занимаю один год. Несмотря на то что заканчивается время моего распределения, я планирую оставаться работать на Брестской межрайонной торговой базе.

Евгения Дембовская, продавец магазина «Родны кут» Лидского филиала:

Я училась в Гродненском колледже экономики и управления Белкоопсоюза по специальности «маркетинговая деятельность». И по распределению попала в лидский магазин «Родны кут». Благодаря большой поддержке коллектива, их опыту, который они мне передали, наставничеству, я смогла уверенно себя почувствовать, наладить контакт с покупателями, раскрыть в себе новые потенциалы. Высокие стандарты условий труда и социальные гарантии приносят ощутимый результат. Сегодня молодежь осознанно выбирает стабильность, уверенно строит карьеру и вносит свой вклад в развитие системы отечественной потребительской кооперации. В системе трудятся порядка 10% молодых специалистов от общей численности работников.