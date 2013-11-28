Известные мульперсонажи поселились в одном из домов по Игуменскому тракту в Минске

Новости Беларуси. Теперь жители одного из домов Игуменского тракта находятся под надежной защитой персонажей популярного мультфильма. Панда как талисман в воинственной позе охраняет спокойствие соседей. Восточную атмосферу дополняет и сад цветущей сакуры.

И эта композиция на стенах многоэтажки не единственная. Весь подъезд наполнен атмосферой приключений и сказок. Благородные рыцари, разноцветные замки и герои мультфильмов собраны в одном месте.

Достопримечательность местного масштаба служит и отличным фоном для фотосессий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.