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Известные мульперсонажи поселились в одном из домов по Игуменскому тракту в Минске

28 ноября 2013 18:02
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Новости Беларуси. Теперь жители одного из домов Игуменского тракта находятся под надежной защитой персонажей популярного мультфильма. Панда как талисман в воинственной позе охраняет спокойствие соседей. Восточную атмосферу дополняет и сад цветущей сакуры.

И эта композиция на стенах многоэтажки не единственная. Весь подъезд наполнен атмосферой приключений и сказок. Благородные рыцари, разноцветные замки и герои мультфильмов собраны в одном месте.

Достопримечательность местного масштаба служит и отличным фоном для фотосессий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Красота # Фотофакт

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