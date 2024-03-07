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Изучают программирование и 3D-моделирование. В солигорской школе готовят новое поколение айтишников и инженеров

07 марта 2024 12:32
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Более тысячи учебных учреждений разного уровня работает в Минской области. Есть успехи как у педагогов, так и у учеников. Они не раз громко заявляли о себе на конкурсах и олимпиадах. В копилке у ребят награды разного достоинства. Педагоги внедряют новые подходы в обучении, разрабатывают программы. Как улучшают качество образования на Минщине и где готовят специалистов? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Программирование, компьютерная грамотность и 3D-моделирование. На уроках в Солигорской средней школе № 14 готовят новое поколение программистов и инженеров. Среди будущих гуру IT Ренат Лобан. В деле робототехники парень уже далеко не новичок. А познакомился с новыми технологиями в школе и уже определился с планами на будущее.

Изучают программирование и 3D-моделирование. В солигорской школе готовят новое поколение айтишников и инженеров-1

Ренат Лобан, ученик Солигорской средней школы № 14:
Направление востребованное и интересное, полезное. С программированием начал 3-4 года назад знакомство, сначала занимался самостоятельно, потом мне помогал учитель.

При обучении применяют новейшие технологии. В Солигорском колледже рассказали, как готовят профессионалов – подробности здесь.

В учреждении инженерно-техническая площадка появилась недавно. Факультативные занятия здесь посещают дети разных возрастов. Знакомятся с технологиями даже ученики начальной школы. На помощь учителям – робототехнический набор. Эти умные конструкции и позволяют ученикам узнать все тонкости IT-мира.

Изучают программирование и 3D-моделирование. В солигорской школе готовят новое поколение айтишников и инженеров-4

Анна Иваньева, учитель Солигорской средней школы №14:
Лаборатория позволяет научить детей получать информацию из внешних источников, обработать полученную информацию, использовать ее для программирования.

Подробности в видео.

# Государственная политика в области образования # общество # Влада Родовская

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