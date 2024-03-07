Изучают программирование и 3D-моделирование. В солигорской школе готовят новое поколение айтишников и инженеров

Более тысячи учебных учреждений разного уровня работает в Минской области. Есть успехи как у педагогов, так и у учеников. Они не раз громко заявляли о себе на конкурсах и олимпиадах. В копилке у ребят награды разного достоинства. Педагоги внедряют новые подходы в обучении, разрабатывают программы. Как улучшают качество образования на Минщине и где готовят специалистов? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Программирование, компьютерная грамотность и 3D-моделирование. На уроках в Солигорской средней школе № 14 готовят новое поколение программистов и инженеров. Среди будущих гуру IT Ренат Лобан. В деле робототехники парень уже далеко не новичок. А познакомился с новыми технологиями в школе и уже определился с планами на будущее.