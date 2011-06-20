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Израиль намерен отменить визовый режим для белорусов

20 июня 2011 10:33
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В этой стране в прошлом году побывало рекордное количество белорусских туристов – более 17 тысяч человек.

В свою очередь, у израильтян становится все более популярным агротуризм, и они охотно посещают наши сельские усадьбы. Безвизовый режим расширит двусторонние связи между двумя странами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Стас Мисежников, министр туризма Государства Израиль:
Есть определенный процесс, который мы проходим, прежде чем отменить визы с какой-то страной. Понятно совершенно, что Беларусь – одна из тех стран, с которой мы хотели бы отменить визовый режим.

# Визы

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