«Изначально муж мечтал о семерых». История счастливой многодетной семьи

Каково быть многодетной мамой, как успеть все с пятью детьми и в чем формула счастливой семьи? На этот раз программа «Центральный регион» отправилась на поиски ответов к тем, кто посвящает свою жизнь воспитанию детей. Расскажем о самых ярких и трогательных историях. Светлана Логашина начинает свой день отнюдь не с чашечки кофе и совсем не с утренней тишины. Дети внесли свои коррективы. И такая жизнь действительно в радость. О большой семье многодетная мама не мечтала, но от судьбы, как говорится, не уйдешь.

Светлана Логашина:

Изначально муж мечтал о семерых, еще все впереди может быть. Мы познакомились в Сети, как это ни банально. Причем анкета повисела где-то недельку, через неделю я решила оттуда удалиться. И в этот день, когда я собралась удалиться, щелкнула на страничку удаления, получаю сообщение от мужа. Через четыре года у нас появился первенец. Потом каждые два года у нас по малышу. Младшему сейчас полтора. В семье у Логашиных 4 рыцаря и одна принцесса. Самому старшему, Ване, 10. И несмотря на возраст, он уже чувствует ответственность за младших. Признается, быть самым взрослым даже здорово. В свободное время Ваня не сидит в гаджетах, а берет в руки аккордеон. Чтобы при случае показать мастерство. Любовь к музыке у него от мамы.

Иван Логашин:

Мы раньше жили в Минске, потом переселились сюда, мама решила отдать меня в музыкальную школу. Пошла по стопам старшего брата и малышка Александра. В свои 8 лет играет на пианино не хуже профессиональных музыкантов. Логашины раньше жили в столице. Но для такой большой семьи нужны и просторные квадраты. Поэтому было решено – переезд. Выбрали живописное место, где вокруг природа и свежий воздух, начали вить семейное гнездышко. И все получилось. Светлана Логашина:

Жизнь в деревне, когда ребенок может сам на улицу выйти. Может взять зелень с грядки, ягоды. Секрет успешного материнства прост: любовь, терпение. И обязательно находить время для себя. Многодетная мама увлекается сухоцветами. Муж поддерживает инициативы. Поэтому легко построил мастерскую. Здесь Светлана в свободное время создает настоящие произведения искусства.

Светлана Логашина:

Декрет для меня был и есть таким временем, когда я могу реализоваться в своей мечте. В том, что я хочу делать на все 100 %. То, что я делаю с любовью. Для меня это сухоцветная флористика. Как вырастить честных и порядочных людей? Секретом поделились многодетные родители – подробности здесь. Кажется, в сутках у Светланы не 24 часа. А все 50. И тем не менее многодетная мама все успевает. В этом году Светлана в числе тех, кто получил настоящую награду за свой труд – она, как и 28 женщин центрального региона, удостоена ордена Матери. Высокую государственную награду женщины получили из рук губернатора Минской области Александра Турчина. Церемония прошла во Дворце Республики. Среди собравшихся в зале женщины самых разных профессий: это педагоги, работницы торговли, сельского и лесного хозяйства. Но самое главное – все они многодетные мамы. Каждая из них воспитывает как минимум 5 детей. На 29 мам приходится 145 малышей.

Лидия Хролович, многодетная мама:

У нас пятеро детей. Старшей Анастасии 17 лет, самой маленькой, Ксюше, 5. еще девочкам 14, 13, сыночку 11 лет. Любой маме это в радость. Это не наш труд, обязанность, это наше счастье. Счастье быть мамой.