Изменение движения транспорта 3 июля в Минске

В связи с празднованием Дня Независимости в столице в первой половине дня будет ограничено движение на проспекте Независимости от улицы Комсомольской до проспекта Машерова.Автомобилисты должны исключить из маршрута и все прилегающие улицы. С 17 часов и до двух ночи будет закрыт для транспорта проспект Победителей от улицы Орловской до проспекта Независимости и проспект Машерова от улицы Даумана до Тимирязева. К слову, вернуться из центра домой будет несложно. Общественный транспорт будет работать до половины четвертого утра.