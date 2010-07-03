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Изменение движения транспорта 3 июля в Минске

03 июля 2010 08:27
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В связи с празднованием Дня Независимости в столице в первой половине дня будет ограничено движение на проспекте Независимости от улицы Комсомольской до проспекта Машерова.Автомобилисты должны исключить из маршрута и все прилегающие улицы. С 17 часов и до двух ночи будет закрыт для транспорта проспект Победителей от улицы Орловской до проспекта Независимости и проспект Машерова от улицы Даумана до Тимирязева. К слову, вернуться из центра домой будет несложно. Общественный транспорт будет работать до половины четвертого утра.
# общество # 3 июля 2010 в Минске # Парад в Минске 3 июля

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