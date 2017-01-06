Из-за мороза и северного ветра в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Новости Беларуси. В Беларуси объявлено штормовое предупреждение в связи с морозами. Полярный холод принес в страну циклон Аxel. Местами температура до 27 градусов со знаком минус.

6 января осадков не обещают, но ощущение мороза усилит северный ветер. Причем к выходным теплее не станет. Лютый холод только усилится. По северо-западу страны обещают до минус 32 градусов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов ГУ «Гидрометр»:

Циклон, который принес в нашу страну сложные погодные условия, он как раз придерживал вот этот холод, который уже давно там скопился, на северо-востоке. И по мере его отхода на территорию России этот ультраполярный холод как раз и опускается на нашу территорию. И средняя температура воздуха ожидается на 8-12 градусов ниже своих климатических значений, что, конечно, в последние годы довольно таки аномально.

Городские службы работают в усиленном режиме. Медики предупреждают о возможных обморожениях и рекомендуют надевать теплую одежду. Социальные службы призывают горожан сообщать о людях, которые рискуют замерзнуть. Дежурные патрули ГАИ помогут в случае нештатных ситуаций на дороге. Минус спадет лишь на следующей неделе.