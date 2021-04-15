«Из простого комочка». Посмотрите, какие игрушки лепят из глины в Стародорожском центре творчества

Новости Беларуси. Сказочные персонажи, посуда и игрушки. В Стародорожском центре ремесел возрождают старинные керамические технологии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Традиции лепки из глины передают и молодому поколению. Сейчас в детской студии более 60 мальчиков и девочек.

С особенностями работы с глиной познакомилась Ольга Шерснева.

Лепкой из глины она увлекалась еще школьницей, а в художественном колледже окончательно влюбилась в это искусство. Своими навыками делится с воспитанниками – в местном центре творчества Ольга организовала детскую студию по керамике.

Ольга Поршнева, педагог дополнительного образования центра детского творчества:

Работа мне очень нравится, взаимодействие с детьми, приятно с ними работать, интересно, увлекательно, даже от детей узнаешь что-то новое. Какие-то идеи вместе прорабатываем. Из простого комочка глины мы можем сделать необычное изделие.

Ольга Шерснева, корреспондент:

В руках мастера глина оживает, получается настоящий шедевр. Научится ремеслу может каждый. Немного времени, и получается вот такая керамическая игрушка.

Студию посещают более 60 мальчиков и девочек. Самым юным мастерам по 6 лет. Лепку начитают с простейших форм, затем переходят на сложные композиции.