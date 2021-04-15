Прямой эфир

«Из простого комочка». Посмотрите, какие игрушки лепят из глины в Стародорожском центре творчества

15 апреля 2021 19:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сказочные персонажи, посуда и игрушки. В Стародорожском центре ремесел возрождают старинные керамические технологии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

«Из простого комочка». Посмотрите, какие игрушки лепят из глины в Стародорожском центре творчества -1

Традиции лепки из глины передают и молодому поколению. Сейчас в детской студии более 60 мальчиков и девочек. 

«Из простого комочка». Посмотрите, какие игрушки лепят из глины в Стародорожском центре творчества -4

С особенностями работы с глиной познакомилась Ольга Шерснева. 

«Из простого комочка». Посмотрите, какие игрушки лепят из глины в Стародорожском центре творчества -7

Лепкой из глины она увлекалась еще школьницей, а в художественном колледже окончательно влюбилась в это искусство. Своими навыками делится с воспитанниками – в местном центре творчества Ольга организовала детскую студию по керамике. 

«Из простого комочка». Посмотрите, какие игрушки лепят из глины в Стародорожском центре творчества -10

Ольга Поршнева, педагог дополнительного образования центра детского творчества: 
Работа мне очень нравится, взаимодействие с детьми, приятно с ними работать, интересно, увлекательно, даже от детей узнаешь что-то новое. Какие-то идеи вместе прорабатываем. Из простого комочка глины мы можем сделать необычное изделие. 

«Из простого комочка». Посмотрите, какие игрушки лепят из глины в Стародорожском центре творчества -13

Ольга Шерснева, корреспондент: 
В руках мастера глина оживает, получается настоящий шедевр. Научится ремеслу может каждый. Немного времени, и получается вот такая керамическая игрушка. 

«Из простого комочка». Посмотрите, какие игрушки лепят из глины в Стародорожском центре творчества -16

Студию посещают более 60 мальчиков и девочек. Самым юным мастерам по 6 лет. Лепку начитают с простейших форм, затем переходят на сложные композиции. 

«Из простого комочка». Посмотрите, какие игрушки лепят из глины в Стародорожском центре творчества -19

Подробности в видеоматериале

# Декоративное искусство # общество # Ольга Поршнева # Ольга Шерснёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как правильно потушить пожар и оказать первую помощь? В Борисовском районе выбрали лучших юных спасателей
15 апреля 2021 19:13

Как правильно потушить пожар и оказать первую помощь? В Борисовском районе выбрали лучших юных спасателей

«Необходимо прекратить разговор». Что делать, если вам позвонили кибермошенники
15 апреля 2021 19:10

«Необходимо прекратить разговор». Что делать, если вам позвонили кибермошенники

В Минской области стартовала массовая вакцинация населения. Разбираем аргументы за и против
15 апреля 2021 19:06

В Минской области стартовала массовая вакцинация населения. Разбираем аргументы за и против