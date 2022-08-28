Из Гомеля в Добруш пустят дополнительный поезд по случаю Дня белорусской письменности

Новости Беларуси. Добруш в следующие выходные готовится встретить День белорусской письменности. К празднику из Гомеля в районный центр пустят дополнительный поезд. Он будет литературным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совсем скоро обновленные вагоны сойдут на рельсы. Фасад стилизованного состава украсили изображения туристических локаций Добруша. Дополнили пейзаж колосящимися полями и васильками. Гостей праздника будут доставлять на литературном поезде 3 и 4 сентября. От станций Гомель и Добруш вагоны будут отправляться раз в два часа. Вместительность поезда – около трехсот сидячих мест.

Алексей Середов, заместитель начальника локомотивного депо Гомеля:

В Год исторической памяти Гомельской области повезло встречать День белорусской письменности, который в этом году, как известно, проходит в городе Добруш. Добруш и Гомель связывает железнодорожный путь, поэтому было принято решение в этот день гостей праздника доставлять на таком стилизованном подвижном составе. Стоимость очень приемлемая, порадует наших пассажиров.