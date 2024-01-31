Итоги работы за год подвели в БСЖ концерна «Беллегпром»

К примеру, это проект с экскурсиями на производства легкой промышленности. Силами объединения также был собран и передан гуманитарный груз пострадавшим от крупного пожара в Свердловской области России. В новом году благотворительная направленность мероприятий сохранится. Особое внимание уделят работе с молодежью.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»: В этом году мы понимаем, что кроме благотворительной, социальной сферы, нацеленность организации на достаточно серьезную работу нашего строя, лидера. Поэтому политическая грамотность, идеологическое воспитание – это все очень важные составляющие вещи нашей работы.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Что касается в общем Белорусского союза женщин, конечно, мы год закончили для нас, мне кажется, хорошо. Самое важное, что наши проекты, которые были реализованы на протяжении года, они заметны. Очень много моментов было связано с благотворительностью, потому что там, где женщины, там благотворительность. Это и помощь детям Донбасса, которая у нас не прекращается, идет постоянно, это все наши благотворительные акции, направленные на то, чтобы помочь детям с генетическими заболеваниями.

Сейчас в объединенной организации Белорусского союза женщин «Беллегпрома» более 1 700 человек. В легкой промышленности получилась дружная и слаженная команда.