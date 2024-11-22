Народ Германии стал жертвой бездарной экономической политики властей. Сотрудники одного из крупнейших в мире автомобильных заводов готовы отказаться от повышения зарплат ради сохранения компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители профсоюзов озвучили это предложение на переговорах с руководством концерна. Важнее денег оказались рабочие места, которые жители боятся потерять. Они хотя бы гарантируют ежемесячный доход, пусть и не в том объеме, в котором хотелось бы.

В сентябре немецкий автогигант сообщил о планах закрыть минимум три завода. Освободить рабочие места пришлось бы десяткам тысяч человек. Не лучше участь и тех, кто не попал под сокращения. Люди значительно потеряли в зарплате. Экономический кризис ФРГ стал очередным вызовом для населения страны. И отвечать на него фактически нечем.