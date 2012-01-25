Итоги масштабного мониторинга работы госорганов подвели в Минске

Он проходил в 2011-м по поручению Президента. Как выяснилось, чаще всего людей волнуют проблемы строительства жилья и сроки ввода домов, качество коммунальных услуг, а также капитальный ремонт зданий.



Итоги масштабного мониторинга работы госорганов больше напоминали разбор полетов. Рапортовать об успехах легко – число обращений в Мингорисполком сократилось почти на 10%, но есть и проблемы. Кто из чиновников и почему не решил их – вот вопрос. Мелких тем здесь нет.



Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

У кабинета терапевта – восемь человек. Требование – таких очередей быть не должно.



За равнодушие многие руководители лишились должностей. 2011-й стал переломным – форматов работы с населением было как никогда много. Это приемы, личные и выездные, встречи на предприятиях, прямые телефонные линии, действовали электронные приемные.



Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Сегодня главный разговор не о количественных показателях, а о качественных. И как мы будем работать в рамках обеспечения поручения Президента страны по итогам мониторинга. Мониторинг – вещь постоянная в текущем году. Президент поручил дважды в текущем году Администрацией Президента и созданным рабочим группам провести мониторинг по территориям, чтобы оперативно влиять на ситуацию.



Есть случаи, когда вопрос человека решают формально или на бумаге. Грешит местная вертикаль и пустыми обещаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А людей волнуют самые разные темы: от элементарных вопросов благоустройства во дворах до глобальных по жилью.



Николай Котов, управляющий делами Мингорисполкома:

В конце прошлого года значительный рост обращений по вопросам строительства жилья, вопросам жилищно-строительных производственных кооперативов, цены строительства нового жилья, будущих перспектив кредитования строительства жилья. По-прежнему остались актуальными вопросы жилищно-коммунального хозяйства.



Уж куда-куда, а в Минский горисполком не зарастает народная тропа. Тысячи граждан готовы рассказать чиновникам о наболевшем, а если их не услышали, проблему не решили, то люди идут дальше. Каждое третье обращение в Администрацию Президента как раз из столицы. Но практика показывает, что многие вопросы можно было бы решить, не поднимаясь по вертикали.



Глава президентской Администрации Владимир Макей ситуацию по работе с обращениями граждан называет не критической. Даже в нынешних непростых условиях.



В 2011-м к ним поступило на четверть меньше просьб и жалоб. И тут же приводит банальный пример. Женщина, желая получить всего-то дубликат ключей от подвала в своем доме, прошла всю вертикаль – от начальника ЖЭСа до Администрации Президента.



Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Рядовая просьба (изготовление дубликата ключа) вырастает в большую государственную проблему. Чиновники, которые должны были сделать это, отмахиваются от нее как от назойливой мухи. Более того, пытаются всю вину свалить на женщину. Поэтому еще раз говорю: если мы не переломаем себя психологически, если мы не поймем, что заботы простого человека должны быть в центре нашего внимания, то ничего не получится, если будем думать, что главное для нас это план, валовые показатели (это тоже важно). Но этот план, эти валовые показатели выполняет простой человек.



Алефтина Васильевна рассказывает о личном опыте общения с местной властью. Ее рядовая просьба в начале 2011 без внимания не осталась. После обращения по благоустройству возле дома администрация района пошла навстречу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Алефтина Надежкина:

Мы обратились с вопросом, можно ли обустроить парковки во дворе дома, в котором проживаем. Реакция была мгновенная.



Теперь во дворе есть новая детская площадка, расширена дорога и здесь же – удобная парковка (карманы для машиномест вписали в свободные участки на зеленой зоне). Сделано это в тандеме жильцов с властью. Успели до Нового года.



Тут и пристальное внимание к работе госорганов сработало на упреждение. Да и сами люди, обращаясь с вопросами к чиновникам, держат в тонусе всю вертикаль.