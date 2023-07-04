Итоги главного праздника страны – Дня Независимости. Как это было?
Новости Беларуси. Беларусь отметила самый важный праздник государственности – День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это исторически значимая дата. Символ мира и свободы. Несмотря на то, что в некоторых странах пытаются переписать и даже перечеркнуть страницы истории, белорусы помнят, какой ценой досталась победа. Торжества накануне прошли по всей стране. Мы вспомним самые яркие моменты.
Репортаж-хронология. Как это было?
Этот праздничный день ждали, к нему готовились, его приближение витало в воздухе. И вот на календаре 3 июля – главный праздник страны. День Независимости. Это исторически значимая дата в судьбе страны. Которая стала символом свободы и мира. Поклониться тем, кто подарил нам мирное небо – святая обязанность. Мемориальный комплекс «Курган Славы» стал местом, куда стеклись реки благодарных потомков.
Несмотря на то, что в некоторых странах пытаются переписать, исковеркать страницы истории, белорусы помнят, какой ценой досталась победа. В этот день вместе со своим народом Александр Лукашенко. Президент возложил цветы к подножью Кургана. Так было, есть и будет.
Лукашенко: «У нас с вами одна земля, одна страна – наша Беларусь. Это наша самая большая ценность». Читайте здесь.
Культурные, аутентичные традиции всегда способствовали объединению и мирному развитию государства. Культура и искусство – своеобразный элемент обороны от культурной и ментальной экспансии, инструмент развития. Те, кто играет на этих струнах, работники культуры и искусства из рук главы государства получили государственные награды.
Президент Беларуси: «Ни один народ в мире не может быть по-настоящему независимым, не обладая богатым культурным наследием»
Праздник облетел всю страну: Брест, Гомель, Гродно, Могилев, Витебск – в больших и малых городах страны камертон биения сердец сыновей и дочерей Беларуси ощущался повсеместно.
Люди их труд, то, что идентифицирует белорусскую нацию. Имена и лица соотечественников, те, кто пишет свою профессиональную, творческую, спортивную историю в унисон с летоисчислением нашей суверенной страны были на экранах телеканала СТВ. По традиции в День Независимости работала выездная студия. В Верхнем городе говорили о достижениях Беларуси.
Главные же слова, одного из главных государственных символов страны завершили торжества. Акция «Споем гимн вместе» стала финальным аккордом праздничного марафона.
А фейерверк в очередной раз зажег разноцветные огни в мирном небе Беларуси как знак единения и уважения ко дню сегодняшнему, к народу, который верит в силу земли белорусской и выстраивает свой путь в завтра.