«Я испытала огромный шок!» Пассажиры «Поезда Памяти» посетили парк «Патриот»

«Поезд памяти» уже на территории России. Сегодня, 4 июля, ребята в Московской области, рядом с городом Кубинка. Они уже посетили военно-патриотический парк «Патриот». Здесь представлен целый комплекс уникальных объектов: интерактивные музейные площадки, бронетехника, авиация, партизанская деревня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои впечатления школьники оставили в путевом дневнике Анны Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Композиционный центр парка «Патриот» и его главная духовная святыня – это храм Воскресения Христова вооруженных сил Российской Федерации. Он посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Из далека особенно в сумерках собор напоминает огромную твердыню, неприступную для врага, только на ее бастионах вместо флагов сияют золотые кресты и купала.

Марианна Блохина, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Я испытала огромный шок, потому что здесь столько проделанной работы, и все из мозаики сделан. Я не знала, что здесь будет так красиво. Я думала, что это будет обычный храм, как и в других городах, но этот храм превзошел все мои ожидания.

Анна Корольчук:

Главный храм вооруженных сил Российской Федерации с трех сторон окружен дорогой памяти. Это галерея длинной в 1 418 метров, по числу дней войны. В ней 26 залов с эффектом погружения в главные сражения. И информация о 36 миллионах бойцов, которые сражались за победу.

Мелания Глоба, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Я нашла двух своих прадедов. Видусов Виктор Павлович и Василенко Василий Егорович. О Викторе Павловиче я узнала, что у него есть медаль за победу над Японией, так же у него есть медаль «За отвагу» и победу на Германией.

Тигран Карамян, участник проекта «Поезд Памяти» (Армения):

Мой дедушка, Тигран, родился в 1926 году и в 41-м пошел на войну. Ему было 15 лет. Он показал мужество и героизм.