Итальянские монахи перепрятали от Гитлера Туринскую плащаницу во время Второй мировой войны

С 1939 по 1946 гг. одна из главных святынь христианства — Туринская плащаница — хранилась не в Ватикане, а в монастыре.

По официальной версии — чтобы уберечь ее от бомбежек, а на самом деле — чтобы спрятать ее от Гитлера, рассказал директор библиотеки бенедиктинского монастыря Монтеверджине священник Дива э Донна (отец Кардин).

По словам церковного служителя, Гитлер жаждал заполучить этот реликт, и, как предполагает Кардин, он мог понадобиться ему для эзотерических ритуалов.

Во время визита лидера Третьего Рейха в Италию в 1938 году люди из его окружения задавали много вопросов о Туринской плащанице, ее принадлежности, охране, важности для итальянцев и других католиков, добавил священник. И даже тот факт, что плащаницу перепрятали, не смог снизить риски ее нахождения. «В 1943 году немецкие войска проводили обыск в Монтеверджине, и лишь стойкость монахов, притворившихся, что они впали в молебный транс перед алтарем, где и была спрятана плащаница, спасла артефакт от вероятной гибели в руках нацистов».

Напомним, Туринская плащаница представляет собой льняное полотнище размером 4,41 на 1,13 метра. На нем есть двойное изображение человека с длинными волосами и со сложенными на груди руками. На ткани видны следы крови, вытекшей из ран на запястьях, ступнях и на боку. По преданию, в плащаницу было завернуто тело Христа после снятия его с креста, передает GZT.RU.