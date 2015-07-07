История минских зданий с медицинским прошлым: от суворовского военного училища до столичного казначейства

С детства Ольга Александровна мечтала стать врачом. Окончила Минский медицинский университет по специальности врач-эпидемиолог, после чего решила связать свою жизнь с наукой. Поступила в московскую аспирантуру, защитила диссертацию и получила ученую степень кандидата медицинских наук. В тоже время всерьез взялась за изучение истории медицины.

Первая точка нашего путешествия вместе с Ольгой Кульпанович – Минское суворовское военное училище, которое раньше было больницей.

Ольга Кульпанович, заведующая кафедрой экономики и бухгалтерского учета в здравоохранении Белорусской медицинской академии последипломного образования, доцент, кандидат медицинских наук:

В 1810 году католический епископ Яков Дедерко обратился к верующим с призывом о необходимости основания больницы для неимущих и обездоленных. И в 1811 году католическое благотворительное общество было организовано и приступило к реализации этой инициативы. Война 1812 года помешала осуществлению задуманного.

Лишь в 1822 году на благотворительные деньги возвели двухэтажное здание больницы с широкими коридорами, палатами, богадельней и церковью.

В 1824 году при больнице открыли аптеку и чайную-столовую. Здесь же основали детский приют.

Для лечения кроме фармацевтических средств и диетотерапии использовали физиотерапевтические процедуры: лечебные и «электрические» ванны, вибромассаж, горячий воздушный душ, применяли лечение электрическим током низкого напряжения.

Ольга Кульпанович, заведующая кафедрой экономики и бухгалтерского учета в здравоохранении Белорусской медицинской академии последипломного образования, доцент, кандидат медицинских наук:

В 1840 году католическое благотворительное общество «Доброчинность» продало это здание за 200 тысяч рублей серебром. И эта больница переехала на Фелециановскую улицу (она же Богадельная, она же Комсомольская). Именно под таким названием сегодня нам известна эта улица.

В здании бывшей больницы с 1 сентября 1840 года разместилась Минская духовная семинария.

Ольга Кульпанович, заведующая кафедрой экономики и бухгалтерского учета в здравоохранении Белорусской медицинской академии последипломного образования, доцент, кандидат медицинских наук:

Одним из выпускников Минской духовной семинарии был Федор Пастернатский. В дальнейшем он окончил Императорскую военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге и сталь выдающимся терапевтом, известным всему миру.

С 1927 по 1934 годы в этом здании размещалась Объединенная военная школа.

В 40-ых годах уже XX века к зданию бывшей больницы было пристроено два этажа. Здесь должны были разместиться квартиры. Однако война помешала планам архитекторов.

Лишь в 1953 году здание восстановили и открыли существующее и сейчас Минское суворовское военное училище.

Едем дальше. Следующий пункт нашего путешествия – на улице Мясникова, 26. Это двухэтажное здание также имеет медицинское прошлое.

Ольга Кульпанович, заведующая кафедрой экономики и бухгалтерского учета в здравоохранении Белорусской медицинской академии последипломного образования, доцент, кандидат медицинских наук:

Это здание построено в 1928 году по проекту главного минского архитектора Герасима Якушко. В 60-80-х годах XX века в этом здании размещался кардиологический диспансер.

Сейчас в этом здании размещается Минское казначейство. На его фасаде установлен охранный знак, и оно вошло в энциклопедические справочники.

Движемся дальше. Это – 3-я городская больница имени Клумова. Основанная в 1828 году, она до сих пор сохранила свой профиль. Одноэтажное здание было построено в 1898 году еврейским благотворительным обществом «Справедливость».

Ольга Кульпанович, заведующая кафедрой экономики и бухгалтерского учета в здравоохранении Белорусской медицинской академии последипломного образования, доцент, кандидат медицинских наук:

Тут находились койки, лечебные подразделения. В настоящее время, после реконструкции, в этом здании размещается архив и учебные корпусы, учебные структурные подразделения Минского медицинского университета.

В XX веке больница значительно расширяется: появляется терапевтический корпус. О его историческом прошлом напоминает памятная доска, приуроченная памяти выдающегося хирурга и гинеколога Евгения Владимировича Клумова, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ольга Кульпанович, заведующая кафедрой экономики и бухгалтерского учета в здравоохранении Белорусской медицинской академии последипломного образования, доцент, кандидат медицинских наук:

Он взаимодействовал с партизанами Минского района и помогал им, оказывал медицинскую помощь, снабжал медикаментами и хирургическим инструментарием. Именно тут действовала группа подпольщиков. В 1944 году он был уничтожен в газовой камере, он отказался сотрудничать с фашистами.

В этом корпусе с почти 100-летней историей не один десяток операций провела замечательный офтальмолог Татьяна Васильевна Бирич. Она прошла путь от рядового врача, аспиранта до профессора, члена-корреспондента Академии наук БССР, заслуженного деятеля науки.

Ольга Кульпанович, заведующая кафедрой экономики и бухгалтерского учета в здравоохранении Белорусской медицинской академии последипломного образования, доцент, кандидат медицинских наук:

Она начинала работать в этом здании с 1928 года и пользовалась большим авторитетом, была профессионалом в области офтальмологии, делала сложные офтальмологические операции на глазном яблоке.

Сегодня 3-я больница – многопрофильное лечебное учреждение и по ряду позиций занимает ведущее место в Минске и республике.

Такова история столичных зданий с медицинским прошлым и, безусловно, успешным будущим.