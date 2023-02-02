Исследование вирусов и укрепление границ. Какие проекты будут реализовывать в 2023 году Минск и Москва?

Беларусь и Россия в условиях давления Запада усиливают работу над союзными программами в области обороны и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске 2 февраля прошла встреча с представителями заинтересованных в их разработке ведомств. Укрепление границ, совершенствование инфраструктуры региональной группировки войск, исследование вирусов – вот краткий перечень проектов, которые могут рассчитывать на финансирование. Их реализацию Минск и Москва хотят начать уже в 2023 году.