Исследование вирусов и укрепление границ. Какие проекты будут реализовывать в 2023 году Минск и Москва?
Беларусь и Россия в условиях давления Запада усиливают работу над союзными программами в области обороны и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске 2 февраля прошла встреча с представителями заинтересованных в их разработке ведомств. Укрепление границ, совершенствование инфраструктуры региональной группировки войск, исследование вирусов – вот краткий перечень проектов, которые могут рассчитывать на финансирование. Их реализацию Минск и Москва хотят начать уже в 2023 году.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Одна из программ – сугубо гражданская, посвящена анализу мембранных белков. Это работа, которая определяет и необходимость исследований вирусов, тем более мы хорошо помним, сколь трудна была и тяжела для всех нас пандемия. Это программа здесь под эгидой Национальной академии наук, исследователей из России и в соотношении с замыслами и режимом курирования со стороны Министерства здравоохранения Беларуси и России. Мы сегодня говорим о том, что практика работы успешная. Так, только в 2000-2020 годах реализовано 68 программ Союзного государства, мы уже опередили прогноз работы до 2027 года.
Изменился и формат реализации программ. Срок их выполнения не должен превышать год. Есть лимит финансирования – на первом этапе это не более 500 миллионов российский рублей.
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