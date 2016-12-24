Испания далекая и близкая: паспорт с аистами, хурма «Талака» и трактор «Беларус»

Испания – страна, которой хорошо известен терроризм, но, слава богу, говорят испанцы, беда в последнее время обходит стороной эти благодатные и кипящие жизнью края, в которых даже зимой – удивительная «движуха», особенно в столице. На днях в Мадриде произошло важное политическое событие – посольство Беларуси открыто в Испании, и мы кратко сообщали об этом. А сегодня – большой репортаж о стране, где многие белорусы любят отдыхать, чью кухню любим дегустировать. И себя показать пора бы, потому что испанцы мало нас знают, но, как оказалось, ценят! Смотрим наш фильм.

В Мадриде туристы из многих стран мира до блеска полируют бока Россинанта – на счастье. Кто подзабыл – это верный конь рыцаря по имени Дон Кихот. И обязательно делают фотку на память с всемирно известными героями Сервантеса.

Юрий Козиятко:

«Знай, Санчо, что только тот человек возвышается над другими, кто делает больше других», – говорил Дон Кихот четыреста лет назад.

Возвысился над другими и сам испанский классик. Его история о благородном рыцаре несколько лет назад признана лучшим произведением мировой литературы.

В Минске «Дон Кихот» уже 30 лет собирает полный зал в Большом театре оперы и балета.

Минск и Мадрид вместе со всем образованным миром переживают одну литературную историю. Историю экономическую и политическую тоже можно развивать теперь по-новому. В Мадриде открыто посольство Беларуси. Презентация состоялась в отеле «Интерконтиненталь».

Луис Фрага, член народной партии Испании:

Очень важно, что Беларусь решила открывать посольство в Испании.

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Прежде всего, политика. Политически Испания является влиятельным членом Европейского союза.

Дипломатическое представительство создается спустя четверть века после установления отношений между странами. Испания готова сделать ответный шаг.

Игнасио Ибаньес Рубио, государственный секретарь МИД Испании:

Мы в свою очередь обязались открыть посольство Испании в вашей стране. Будем работать и над экономической составляющей наших отношений.

Сотню важных персон, прибывших на презентацию, удивляли не только официальными речами.

Древнеримский набор – хлеба и зрелищ! – не утерял актуальности. Продукты из Беларуси как довесок к песенному творчеству были также представлены публике.

Алексей Панферов, советник посольства Республики Беларусь в Королевстве Испания:

Эти продукты, как в любой стране Евросоюза, имеют своего потребителя и соответствуют всем стандартам, которые позволяют их здесь продавать.

Гастрономию белорусского производства можно и сейчас найти на прилавках в Мадриде.

Ольга Савчак, продавец магазина (г. Мадрид):

Квас «Лидский», очень вкусный, икра мойвы, филе сельди, морская капуcта. Эта продукция ценится, потому что в ней нет много консервантов. Люди покупают в больших количествах.

Испанец Антонио, рассказавший нам, как сочна земляника, которой лакомится символ Мадрида – медведица, уверяет, что белорусская вкуснятина тоже понравится испанцам. У него самого остались «смачные» воспоминания о поездке в Минск

Антонио Лопес Льоренте, координатор торговой сети магазинов:

Вы могли бы поставлять к нам копченое мясо и рыбу. В Испании такое производство не развито. Белорусская кухня очень вкусная. Я пробовал суп, голубцы, пельмени, картошку. Это же лучший картофель в мире!

Казалось бы, Испания – морская страна, но консервы белорусского производства мы доставили в Мадрид к радости испанской семьи.

Анхела Редондо Боррего, житель г. Мадрид:

О! Икра, Ух! Как здорово! Мы были в Беларуси 6 дней. Мы ее не довезли в тот раз, потому что положили в ручную кладь.

Юрий Козиятко:

Вы купили масло с собой и до сих пор не съели?

Анхела Редондо Боррего:

Нет, не съели масло, мы купили и привезли с собой 4 пачки и бережем до особого случая, храним в холодильнике. Очень понравился свекольник, селедка под шубой, водка, борщ очень вкусный. Молоко очень хорошее, совсем другой вкус. И, конечно же, удивили белорусские люди. Очень добродушные и очень гостеприимные.

Юрий Козиятко:

На рынке рядом с хурмой - грибы лисички и рыжики. Рыжики по 29 евро за килограмм. Почему бы Беларуси не поставлять в Испанию грибы?

Дары природы – это модное питание, тем более испанская гастрономия находится на высочайшем уровне и для изысканных блюд ищет все необычное и новое, утверждает преподаватель мадридского университета Олеся Слижева.

Олеся Слижева, преподаватель университета (г. Мадрид):

Наши ягоды, они совершенно неизвестны, может быть, не приняты здесь. Те же самые грибы преподносятся как самый большой деликатес. В Беларуси мы уже привыкли к этому. То есть обмен всегда может быть.

Мы случайно заглянули в испанский паспорт и обнаружили интересный факт.

Фаустино Ромирес, преподаватель военной академии:

На страницах испанского паспорта изображены животные и птицы, которые живут в Беларуси. Например, зубр и аист. Аист очень популярен у нас, но является и символом Беларуси. Зубр, который изображен на предыдущей странице, не так распространен.

Юрий Козиятко:

Испанский паспорт объединяет Беларусь и Испанию.

Испанцы, побывавшие в Беларуси, убеждены, что белорусская природа и аутентичность страны весьма привлекательны для жителей Западной Европы.

Антонио Лопес Льоренте:

Беларусь – страна, обладающая большим потенциалом, в том числе туристическим. Ваша страна остается аутентичной – а это может привлечь людей из других стран.

Анхела Редондо Боррего:

Мы себе все представляли гораздо скромнее, но то, что увидели, по-настоящему поразило. Мы бы очень хотели вернуться в Беларусь весной, потому что должно быть еще прекраснее.

Франсиско Кортес Паскуаль, житель г. Мадрид:

Зимой у вас очень много красивых мест. Здесь не знают об их существовании. Зима и снег очень нравятся испанцам.

В Испании снег – редкость, разве что на горных вершинах. А чем приметна страна? И чем еще отличается от Беларуси?

Прежде всего – названием: Испания – королевство, хотя парламентская страна. Генеральные кортесы (так называется законодательная ветвь власти) и правительство реально влияют на повседневную жизнь страны.

Хесус Паласиус, писатель, журналист:

В лучшие времена испанцы не участвовали в политике, ею занималась меньшая часть общества, которая позже стала бюрократическим аппаратом или политической элитой. Сейчас интерес проявляется, поскольку испанцы обеспокоены собственным будущим и развитием страны.

Голосуют испанцы исправно и разборчиво.

Мигель Анхель Руис дэ Асуа Антон, директор Национального колледжа политологии и социологии:

Явка обычно высокая – 70-80% на всеобщих выборах в национальный парламент. На европейские и муниципальные выборы приходит меньше избирателей. Но это общеевропейская тенденция, поскольку речь идет о так называемых второстепенных выборах.

Короля, разумеется, не выбирают. Трон переходит по наследству. В 2014 году Хуан Карлос І отрекся от престола и передал корону сыну Филиппу.

Король считается главой государства, символом единства и еще, пожалуй, историческим символом, напоминающим о великой испанской эпохе.

Юрий Козиятко:

В центре Мадрида развивается огромный стяг (наш, кстати, повыше на площади флага в Минске). Но трудно соревноваться с историей некогда великой колониальной империи, проложившей путь в Америку. И об этом напоминает памятник Колумбу напротив.

Покорив Новый Свет, конкистадоры отправили на задворки истории индейские цивилизации. Но разговоры о геноциде испанцы считают выдумкой.

Хесус Паласиус, писатель, журналист:

Это черный пиар, созданный британцами, для того чтобы оспорить могущество Испании. Ведь на протяжении двух столетий, во времена правления Филиппа II и Филиппа III, Испания была империей, в которой никогда не садилось солнце.

Колониальная эпоха канула в Лету, но остался испаноязычный мир.

Юрий Иванович, председатель сообщества русскоязычных писателей в Испании:

На испанском языке говорит чуть ли не треть населения всего мира – 23 страны.

Сегодня Испания – одна из крупнейших и влиятельных стран Европы.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, Королевстве Испания по совместительству:

Испания – лидер, мировой лидер и ключевая фигура в ЕС. И голос Испании в Брюсселе очень важный для нас. И если Испания поддерживает наши усилия по нормализации отношений с ЕС – это влияет на общую политику ЕС.

По весу экономики Испания опережает многих важных партнеров Беларуси – Россию, Нидерланды, Австрию…

Олеся Слижева:

6 из 10 предприятий – испанские – ведущих в мире: текстиль, ветряная энергетика, альтернативная энергия – после Германии – это одна из самызх мощных стран.

В последние годы Испания демонстрирует трехпроцентный рост ВВП – один из лучших показателей в Евросоюзе. Но не стоит забывать, что страну серьезно подкосил мировой экономический кризис.

Хесус Паласиус:

Мы все еще находимся в одной из фаз кризиса, хотя наблюдается финансовое развитие. Мы пережили серьезный коллапс, начиная с 2007-2008 годов.

Франсиско Кортес Паскуаль:

Кризис был очень тяжелым. Семьи, которые раньше имели средний достаток, внезапно оказались если не в нищете, то с очень ограниченными доходами. Безработица в Испании достигает 18-20%.

Товарооборот Беларуси с Испанией в последние годы уменьшился вдвое. Даже давние совместные проекты ощутили последствия кризиса. В «испанский сапожок» попало, например, обувное предприятие «Белькельме».

Обувь и одежда – один из козырей испанской промышленности, и во многие времена Испания была законодателем мод. Достаточно вспомнить знаменитый испанский воротник (не из арсенала инквизиции, конечно).

Юрий Козиятко:

Три персонажа, в которых можно обратиться за секунду в Мадриде: Тореро, танцовщица фламенко и Кармен.

И сегодня испанские бренды тревожат модников. Миллиардеру Амансио Ортега рекордное состояние принесли магазины, в которые устремляются и белорусские девушки.

Но конек Испании – конечно же, сельское хозяйство. Европа с удовольствием вкушает испанские овощи и фрукты. А на белорусском рынке фруктовая история приобрела неожиданный оборот.

Алексей Панферов:

У них есть свой сорт хурмы, который называется «Талака». Есть испанская корпорация, которая является крупным экспортером хурмы в Республику Беларусь, не только хурмы, а и других фруктов. Они хотели выбрать слово, которое очень хорошо характеризует Беларусь. Выбрали «талака».

Кроме плодовых имен у белорусов и испанцев можно найти немало общего в дне сегодняшнем и недавнем прошлом. Даже в мире футбола, в котором так часто славится Испания и так редко торжествует Беларусь.

Юрий Козиятко:

Стадион Бернабеу в центре Мадрида – домашняя арена «Реала». Нельзя сказать, что тут не ступала нога белоруса (или бутса белорусского футболиста), поскольку однажды БАТЭ сражался с «Реала», и уступил 0:2, обидно, но не так уж и стыдно, поскольку «Реал» даже «Барселону» громил со счетом 11:1.

Коллекция матчей Беларуси и Испании небогата – две игры БАТЭ с «Реалом» и 4 поединка национальных сборных – побеждали исключительно испанцы. Можно припомнить, что пара-тройка белорусских футболистов в разное время играли в испанских клубах, но легионерских высот уровня Роналду или, к примеру, Бензема не приобрели.

Андони Гойкойчеа, бывший тренер футбольной команды (г. Бильбао):

Мало знаю о белорусском футболе, знаю только что, Глеб играл в «Барселоне». Футбол в Испании очень важен. Здесь футболу придается очень большое значение. Мы им очень гордимся. Испания была чемпионом мира, чемпионом Европы. В испанском футболе сегодня играют лучшие игроки мира.

В Испании 1 миллион профессиональных футболистов! А болельщик – практически каждый. Футбол в головах испанцев соперничает с основным инстинктом.

Испанцы не утверждают, что секса в стране нет. Но вызывающих женщин мы не увидели, разве что на витрине женского белья. Мужчины любят примерять к себе образ мачо. Наши дамочки вздыхают при появлении мачо в золоченом жакете со шпагой в руке. Тореадор!

В декабре не сезон для корриды. Но в окрестностях Мадрида нам удалось отыскать тореадора, который на лошади сражается с быком. Таких называют пикадорами.

Рауль Мартин Бургос, пикадор:

Играя с жизнью, нужно уметь хорошо контролировать лошадь, на которой ты сидишь.

Рауль разводит лошадей и готовит их для корриды. На ферме есть один бык – не этот, конечно, хотя и муляж, который толкает жена, необходим для лошадей-новобранцев. Потом уже дают понюхать настоящего пороха, и Рауль показывает, как атакует рогатого противника. А спутница жизни демонстрирует видеозапись реальной схватки .

Основные зрители испанской корриды - туристы. Причем, многие из них ждут затаенно, когда же бык одержит победу. В ХХ веке в Испании быками убиты 134 человека, 33 из них – тореадоры. До нынешнего лета в течение последних 30 лет такого не случалось. Но в июле 2016-го бык нанес смертельный удар.

Рауль Мартин Бургос:

Мне не страшно. Но жалко. Потому что есть очень хорошие быки, которые помогают тебе заслужить триумф, и все равно ты должен его убить. Это, конечно же, неприятно, но это часть шоу, часть культуры Испании, традиция.

Европейское сообщество осуждает корриду и требует ее запретить. Впрочем, когда в Европе проливается людская невинная кровь, разговоры о гуманном отношении к быкам отходят на второй план. Испания хорошо знакома с терроризмом и угрозой террора в связи с многолетней борьбой Басков и Каталонии за независимость, а в 2004 году при участии подпольной исламистской организации был проведен самый страшный теракт в истории страны – взрывы в четырех пригородных электричках Мадрида погубили 191 человека, более 2000 ранены.

Мигель Анхель Руис дэ Асуа Антон:

В нашей стране от рук террористов погибло много людей. Я думаю, опыт наших спецслужб в условиях новой угрозы джихада, висящей над Европой, может быть полезен для других стран.

ИГИЛ постоянно сыплет угрозы в адрес Европы, вот и сейчас, накануне Рождества, совершен очередной теракт в Берлине, в Турции убит посол России.

Мигель Анхель Руис дэ Асуа Антон:

Вся Европа в опасности. Но мы уже привыкли.

Террористические угрозы заставили Испанию в свое время приостановить развитие атомных программ.

Хесус Паласиус:

Действия баскской террористической организации заставили остановить атомную электростанцию Лемонис, расположенную на севере Испании. Тем не менее, атомные электростанции существуют, хотя была проведена огромная работа по развитию альтернативных источников энергии.

Сегодня в Испании работают семь атомных энергоблоков. Тема ядерной безопасности не нова для этой страны. Может поэтому детей из белорусских районов, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, охотно принимают испанские семьи. И даже, когда дети вырастают, постаревшие радетели заботливо собирают им посылки.

Рон Ватсон, житель г. Мадрид:

Мы отправляем им посылку домой, по этому адресу. Эти дети очень хорошие.

Ватсоны долго делились впечатлениями о белорусских детях, отмечая, что они более дисциплинированные, чем испанские. По их мнению, белорусы и испанцы в целом по характеру отличаются, как день и ночь.

Мария Ордоньес, житель г. Мадрид:

Американцы индивидуалисты. Белорусы тоже индивидуалисты. Испанцы – нет. Испанцам нравится прогуливаться по улицам.

Рон Ватсон:

Они прогуливаются, едят в барах. Музыка. Есть, пить, танцевать. Оле-оле!

Самое время перейти к еде! К рассказу об испанской кухне. Главным фирменным блюдом многие, с кем мы разговаривали в Мадриде, называют паэлью.

Хесус Паласиус:

В мире известна паэлья, которая появилась в Леванте, в Валенсии. Но это блюдо стало известно во всем мире.

Блюдо из белого или черного риса с морепродуктами или мясом. Но спроси у нашего человека, что нужно привезти из Испании, непременно скажет – хамон.

Юрий Козиятко:

Здесь царство хамона. Вот строй ног свиных. Самые лучшие – черные свинки с черными копытами, которых кормят желудями.

О хамоне и прочих изысках испанских рассказала нам Мария Кубарева во время эмигрантской вечеринки в ее тесной квартире на окраине Мадрида.

Мария Кубарева, вице-президент ассоциации Сumbre Еslava:

Специальные свиньи на длинных ногах, мясные. У нас свиньи с жиром. Испанцы берут картошечку, режут ломтиками, обжаривают на масле. Взбивают яйца как омлет, добавляют лучок, специи и зажаривают на сковородке.

Между прочим, на испанском и белорусском языках картофель звучит одинаково.

Луис Мигель Кондэ, фермер:

В Испании говорят бульбо – это семенной картофель.

Бульбу выращивают в северных районах Испании, на Болеарских островах и Канарах, куда наши соотечественники теперь могут долететь прямым рейсом из Минска, что бы отведать фирменную сморщенную картошку и вкусить испанского вина. Испания – одна из первых винодельческих стран мира, но кроме марочных сортов славится коктейлем под названием «Сангрия».

И мы вновь возвращаемся на эмигрантскую кухню.

Мария Кубарева:

Берутся яблоки, режутся кусочками, бананы, апельсины. Добавляется сок. Вино. Добавляется крепкий алкоголь: скотч, виски. И газированная вода. Сахар.

Юрий Козиятко:

Испанцы много пьют?

Мария Кубарева:

Каждый день за обедом.

Не угадала Мария! Луис Мигель, фермер из северо-западного региона Испании, развенчал стереотип – не все испанцы поклонники вина.

Луис Мигель Кондэ:

Вино – это химия! Все вино сейчас химическое, натурального мало. Выжимают виноградный сок, а потом в него добавляют вкусовые добавки и создают тот букет, который нужен потребителю.

К этому фермеру мы отмахали из Мадрида 200 с лишним километров, чтобы увидеть, с какой любовью он обхаживает трактор «Беларус».

Трактору уже 10 лет, но Луис доволен приобретением.

Луис Мигель Кондэ:

Я владелец трактора «Беларус» в 150 лошадиных сил. Это хороший трактор, сильный, простой в управлении, универсальный – его можно использовать везде.

Темпераментный фермер тотчас решил подкрепить свои слова практикой и стал показывать возможности белорусской чудо-техники. Поливал, рыл землю и практически высший пилотаж в управлении демонстрировал.

Луис Мигель Кондэ:

Это уникальный трактор. Мы использовали его для самой тяжелой работы – серьезных поломок не было. Лишь замена пары масляных шлангов.

Луис с братьями выращивают зерновые культуры и занимаются животноводством.

Луис Мигель Кондэ:

У меня 500 овец мясной породы, не для молока. Шерсть тоже не продаю, раньше за нее можно было выручить хорошие деньги, а теперь она обесценилась.

Фермер сетует на кризисную жизнь.

Луис Мигель Кондэ:

Из-за кризиса упали цены на кукурузу и прочие зерновые. Их выращивали для молочных коров, теперь молоко приходит к нам из Франции и Германии, ни зерно, ни солому в Испании не продать.

При этом Луис замечает, что хотел бы купить еще один трактор «Беларус», но помощнее.

«Беларус» у испанских фермеров стоит рядом с «Фордом», «Джон Диром» и «Мерседесом». Значит, в чем-то не уступает именитым производителям? И вполне может продаваться на этом рынке?

Альфонсо Хурадо Меса, почетный консул Республики Беларуси в Королевстве Испания:

Да, они могут конкурировать. Но есть важный момент, это сервисное обслуживание. Немцы и производители из других стран создали такую ремонтную сеть. Белорусские тракторы ее не имеют.

Еще одно условие – сертификация.

Альфонсо Хурадо Меса:

Требования Европейского союза к транспортным средствам очень высокие.

Многие евростандарты продиктованы защитой собственного производителя. Стать своим не так-то просто, но что бы войти на новый рынок стоит попробовать избавиться от клейма чужака. Для начала – хотя бы немного узнать друг друга.

Хесус Видарте Варгас, директор по развитию бизнеса:

Я считаю, что начало отношений – это культура, а потом уже придет экономический и все остальное.

Открытие посольства Беларуси в Испании сопровождалось хорошей культурной программой. Гимн исполнял студенческий хор Белорусской академии музыки.

Им вторил испанский народный коллектив, которому посол Латушко вручил вышиванки и соломенные шляпы, поскольку коллектив так и называется «Капялюш».

А днем ранее белорусские вокалисты поставили на уши зрителей небольшого городка Чинчон.

Испанцы смогли не только услышать, но и увидеть талантливую Беларусь. Древняя столица Иберии, город Толедо, принимал выставку православных икон. Организаторы ожидают, что в местном музее Эль Греко их увидят не менее 30 тысяч посетителей.

Кстати, в Мадриде с работами Эль Греко и других великих живописцев соседствуют работы белорусских художников. Очередь выстроилась перед открытием музейной жемчужины – галереи Тиссена, но для земляков Шагала сделали удивительное исключение.

Юрий Козиятко:

Вот картина Шагала. И в музее нам разрешили снимать ранним утром, когда здесь еще никого нет, нет туристов, и даже освещение еще не включили.

Коллекция музея Тиссена охватывает 8 веков. Белорусские картины – из одного, ХХ столетия, это ведь золотой век белорусской живописи.

Лусия Вильянуэва, сотрудница музея Тиссен (г. Мадрид):

У нас представлено по одной картине Чашника, Малевича и Сутина и 4 картины Шагала. Это прекрасно.

А в самом крупном в Мадриде и одном из наиболее посещаемых в мире – Национальном музее Прадо художники с белорусскими корнями пока еще не выставлены. По концентрации шедевров этот музей обгоняет Лувр, Эрмитаж, Национальную галерею в Лондоне. Есть несколько картин, к которым трудно пробиться из-за постоянного скопления желающих их рассмотреть. В этом ряду – шедевр Веласкеса «Менины». Но опять же, нашей программе испанцы разрешил сьемку за закрытыми дверями.

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:

Несмотря на то, что культуры разные, их сближает очень важная эмоциональная составляющая. Мы вчера ее наблюдали на концерте нашего студенческого хора, когда исполнялась и белорусская, и испанская музыка. И сегодня, пребывая здесь, в этом мировом центре живописи и думая о перспективах сотрудничества, я думаю, нет более серьезного и сильного аргумента, чем общение культур. Культурный язык – это самое главное, с чего надо начинать. Это тот язык, которые не требует ни перевода, ни толкования. Это язык, воспринимаемый непосредственно и эмоционально. За ним стоит все остальное.

Многих живописцев прославили полотна с изображением Христа. Классический сюжет о рождении младенца Иисуса особо актуален перед Рождеством.

Юрий Козиятко:

Это очередь, чтобы посмотреть главный белен города Мадрида. Белен – это сценка о рождении Иисуса. Испанцы всей семьей приходят перед Рождеством, чтобы увидеть это действо. Постоим и мы в очереди.

Белен – это укороченный вариант Бетлеем или Вифлеем! А теперь внимание: Бетлеем и батлейка! Выходит, белен – собрат белорусского кукольного театра! Сцена рождения Христа помещена в испанскую историю. Старый город воссоздан не случайно…

Юрий Козиятко:

Каждый год белен имеет оригинальную идею. В этом году он посвящен королю Карлу ІІІ, который серьезно реконструировал Мадрид.

Мадрид сохранил свой исторический облик. Plaza Mayor, выстроенная в стиле барокко и напоминающая об эпохе Габсбургов. Королевский дворец, похожий на Версаль. Триумфальная арка с пятью пролетами. Центральная площадь Пуэрта дель Соль с уже знакомым нам символом испанской столицы. Здесь под Новый год собирается весь город, чтобы, уподобившись медведице, под бой старых часов съесть 12 виноградин.

Кстати, под Новый год в Мадриде очереди – не только у белена или у входа в знаменитые музеи. Эти очереди – за рождественской лотерей. Старейшей и самой крупной лотерейной игрой в мире. Испанцы верят в удачу. И это их тоже роднит с Беларусью, где лотерейная история не иссякает. Остается добавить, что после открытия посольства в Мадриде шансы на выигрыш в белорусско-испанской политической, экономической и культурной лотерее тоже возрастают.