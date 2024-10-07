Искусство без границ. Как обучают музыке детей с ограничениями по зрению?

В этой школе, как и везде по стране, каждое утро начинаются уроки. До обеда идут обычные занятия, а после из кабинетов доносится музыка.

Анна Меркушевич, корреспондент:

Это единственное в стране учебное заведение для незрячих и слабовидящих детей, где обучают музыкальным дисциплинам. Его открыли 25 лет назад как эксперимент. Ведь для того, чтобы обучить мальчиков и девочек, у которых проблемы со зрением, музыкальным дисциплинам, нужны особые условия и средства.

Александра Раковец, учащаяся филиала Детской музыкальной школы искусств №19 г. Минска:

Мне нравится петь, играть на фортепиано, мне нравятся наши учителя. Я люблю музыку, потому что это моя жизнь. Люблю музыку, потому что это моя профессия в будущем.

Да, уже в таком раннем возрасте эта девочка не только нашла увлечение по душе, но и поняла, кем хочет стать. В музыкальной школе она занимается четвертый год, и ей есть чем удивить.

А в этом кабинете занимаются на ударных. Девятилетний Стефан не представляет свою жизнь без барабанной установки. И хоть он не видит все составляющие этого инструмента, зато прекрасно чувствует их. На уроки к Александру Дубикову мальчик ходит уже третий год. Результат налицо.

Александр Дубиков, преподаватель филиала для незрячих и слабовидящих детей Детской музыкальной школы искусств №19 г. Минска:

Одна из особенностей работы с надежными детьми – это чувство расстояния, расположения инструмента. Много приходится детям показывать что-то на слух, чтобы они запоминали. Это даже непосредственно тактильным методом.