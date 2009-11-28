Ирина Хануник-Ромбальская: Дочь научила меня верить в чудеса!

Знаменитая модель и телеведущая развенчала стереотипы о красивых женщинах.

В присутствии Иры анекдоты про блондинок мгновенно забываются. Шутить насчет умственных способностей любительниц загара и розового цвета просто не поворачивается язык. Своим собственным примером Хануник доказала: модельная внешность не повод ограничивать свою жизнь салоном красоты и шопингом. У Иры весь день расписан по минутам. Она ведет “Столичные подробности” на телеканале СТВ, снимает репортажи, является лицом нескольких модных брендов, снимается в рекламе, а теперь еще и в кино! Ко всему прочему Ира — любящая жена и заботливая мама. Как ей удается все успевать? Об этом и многом другом корреспондент “НГ” решила расспросить красавицу.

В этом году у Ирины юбилей. Модельный. Перед объективом фотокамер красавица с 12 лет. На подиум уже не выходит, а вот в рекламе снимается охотно. Предложений поступает множество — на все не хватает времени. Все-таки основное место работы Ирины — телеканал СТВ.

— Родители мне всегда говорили, что внешность — это не главное, мол, она у меня ниже среднего, — вспоминает Ира. — Всего следует добиваться самой. Удачный брак еще не гарантия беззаботной жизни. Учили так: надо самой себя обеспечивать, много работать и рассчитывать только на свои силы. У меня почти два высших образования. Правильнее будет сказать — полтора. Журфак я так и не окончила. А вот по первой специальности “юрист-хозяйственник” честно отработала три года. Составляла контракты, писала статьи. Когда тебе что-то дается, то глупо говорить себе “стоп”. Образование — это очень важно, я считаю. Зачем зарывать талант? Мое природное любопытство постоянно заставляло меня двигаться вперед, учиться чему-то новому.

Стереотипы преследовали Ирину всю жизнь. Да и сейчас от них никуда не деться. Девушка признается: к сплетням и обсуждениям она относится с юмором. Иначе никаких нервов не хватило бы.

— Я люблю розовый цвет, так что порой выгляжу как ходячий стереотип. Мне постоянно приходится что-то кому-то доказывать. За границей люди не воспринимают тебя как знатока языка, например, хотя я знаю арабский и английский. Начинают за спиной шушукаться. Представьте реакцию людей, когда я прерываю разговор на их родном наречии. Это действует отрезвляюще. Хотя иногда “блондинистый” образ даже помогает. Никто не ждет от тебя рассуждений, собственного мнения. Окружающие думают, что тебя просто облапошить. На интервью, к примеру. А ты вдруг начинаешь оперировать конкретными фактами, ссылаешься на документы и статьи нормативных актов. Собеседник сразу тушуется и выкладывает все, что тебе надо.

Когда Ирина пришла на стажировку на СТВ, руководство решило, что девушка захочет заниматься только вопросами культуры. Услышав в ответ предложение делать сюжеты на экономические и политические темы, руководитель несказанно удивился. Несколько лет Ира бегала с микрофоном в поисках горячих новостей и поняла, что на телевидении все в хорошем смысле сумасшедшие. Ведущей красавица стала относительно недавно.

— Прямой эфир — это как полет в космос. Обратный отсчет, экстремальная ситуация, бешеный выброс адреналина. Чего только не случается в студии: то наушник их уха выпадет, то суфлер затормозит. Я после вечерних выпусков не могу заснуть несколько часов. Сердце в пятках! Меня учили не думать, что перед экраном сидят миллионы людей. Но я предпочитаю представлять своего зрителя. Нельзя работать в пустоту, просто тарабанить текст. Я мечтаю сделать авторский проект, связанный с благотворительностью. Вокруг столько людей, которые нуждаются в помощи!

Как ни странно, подруг у Иры много. И все же она признает, что девушки порой сторонятся ее. Возможно, боятся, что на фоне блондинки с идеальной фигурой они будут выглядеть слишком бледно. В процессе общения мнение об Ирине меняется. Никакого высокомерия. Уверяю вас, таких доброжелательных и простых людей еще поискать!

— Все мои подруги — красотки. Моделей среди них немного. Есть журналистки, юристы, дизайнеры, домохозяйки... Когда мы выходим своим женским десантом в свет, это производит фурор! В этом году я вела конкурс “Мисс Минск” с Татьяной Котовой из группы “Виа Гра”. Вот тут я стушевалась и испугалась не на шутку! Котова — это гипертрофированная я, только с более округлыми формами и губами...

Ирина уверяет, что замуж вышла неожиданно для самой себя. О браке она и не помышляла, детей не хотела. Но, как часто бывает, судьба распорядилась по-другому. Ира и Джеймс (он ресторатор) вместе пять лет, а их браку три года.

— Муж у меня — настоящий восточный мачо, девушки за ним постоянно увивались. Мы и подумать не могли, что все так обернется. И я, и Джеймс очень устали от предыдущих отношений. К тому же я постоянно попадала в какие-то дурацкие ситуации в его присутствии. При первой нашей встрече я поскользнулась на крыльце ресторана, упала на какой-то пакет и проехала так пару метров! Тогда я работала и моделью, и юристом, очень уставала. Могла на свидании уснуть, не поверите! А еще никогда не стеснялась вдоволь поесть. Девушки обычно выпендриваются перед кавалерами: стараются есть красиво и по чуть-чуть. А я ела гамбургеры, не думая, как при этом выгляжу. В общем, ничто не предвещало брака! Джеймс потом сказал, что это его и подкупило: раз у девушки хороший аппетит, значит, она как минимум здорова.

Свадьба Иры была более чем скромной. Молодожены специально не хотели делать из этого сенсацию. На церемонии присутствовали только родители. Не было ни марша Мендельсона, ни каравая, ни даже свидетелей! Кстати, приключения поджидали пару сразу же после росписи.

— Предложение выйти замуж прозвучало после серьезной ссоры. Джеймс хотел так помириться. Кто знает, может, теперь жалеет? (Смеется.) После церемонии мы сразу же поехали в Киев праздновать. Из-за просроченного паспорта меня в свадебном платье развернули на границе — пришлось ехать обратно. Так что не было у меня свадебной ночи. Мы приехали в Гомель, по пути съели замороженную пиццу в каком-то казино — вот и вся свадьба.

Изабелле, доченьке Иры и Джеймса, скоро исполнится два года. Малышка родилась 31 декабря. Черноглазая и темноволосая Белла совсем не похожа на свою маму.

— Это самое большое мое достижение. Изабелла нам очень тяжело далась. Врачи говорили, что я не смогу выносить ребенка, уговаривали прервать беременность. Пугали, что при таких кровопотерях ребенок в принципе не может родиться здоровым, будут проблемы с мозгом. Я очень долго лежала на сохранении, хотя последние месяцы даже в прямой эфир выходила. Слава богу, нашлись специалисты, которые меня поддержали. Когда мне принесли дочь, я даже не знала, как ее держать. Недели три у меня была послеродовая депрессия. Я боялась к ней подойти, потом, конечно, все наладилось. Дочь научила меня верить в чудеса. Сейчас я ничего не боюсь.

— Я своему ребенку больше подружка, чем мама. Мы вместе ходим по магазинам, она помогает мне выбирать украшения, платья. Детские книжки не читаем, “Три поросенка” как-то сразу не пошли. Я ей цитирую сонеты Лорки, показываю репродукции Пикассо — это, кстати, ее любимая книжка. Она у меня жаворонок. В шесть утра встает, так что если мне на работу к десяти, мы успеваем погулять. Изабелла — моя самая преданная поклонница, она смотрит все мои эфиры. Целует телевизор, когда видит меня. Когда я прощаюсь со зрителями, доченька машет мне в экран рукой. Мне специально записали на видео это домашнее шоу. Я часто беру Изабеллу на съемки, она мне не мешает. Мы вместе снимались в рекламе, были на обложках журналов. Не подумайте, это не самоцель, просто обстоятельства вынуждают. Когда она говорит мне “мама”, у меня все в душе замирает!

Екатерина ГАБЫШЕВА, “НГ”

28.11.2009