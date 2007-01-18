Инвалидам-колясочникам станет проще ездить в автобусах

"Минсктранс" планирует в нынешнем году приобрести автобусы с наклонным полом для инвалидов-колясочников.Комплектование городского транспорта таким борудованием ведется в рамках госпрограммы "Безбарьерная среда". Сегодня по улицам столицы уже курсируют пять автобусов, оснащенных всем необходимым для перевозки инвалидов-колясочников. В настоящее время на МАЗе осваивают серийный выпуск новой модели городского автобуса, в котором пол будет опускаться до уровня остановочного пункта.