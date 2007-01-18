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Инвалидам-колясочникам станет проще ездить в автобусах

18 января 2007 11:50
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"Минсктранс" планирует в нынешнем году приобрести автобусы с наклонным полом для инвалидов-колясочников.Комплектование городского транспорта таким борудованием ведется в рамках госпрограммы "Безбарьерная среда". Сегодня по улицам столицы уже курсируют пять автобусов, оснащенных всем необходимым для перевозки инвалидов-колясочников. В настоящее время на МАЗе осваивают серийный выпуск новой модели городского автобуса, в котором пол будет опускаться до уровня остановочного пункта.
# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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