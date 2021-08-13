Интернет-ресурсы ТUТ.ВY признаны экстремистскими. Экспертная комиссия объяснила своё решение

Новости Беларуси. 13 августа стало известно, что медиа-ресурс ТUТ.ВY и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение 13 августа вынес суд Центрального района Минска по заявлению Министерства внутренних дел. По заключению экспертной комиссии, он является площадкой для разжигания социальной вражды, организации и осуществления массовых беспорядков.