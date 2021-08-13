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Интернет-ресурсы ТUТ.ВY признаны экстремистскими. Экспертная комиссия объяснила своё решение

13 августа 2021 17:22
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Новости Беларуси. 13 августа стало известно, что медиа-ресурс ТUТ.ВY и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интернет-ресурсы ТUТ.ВY признаны экстремистскими. Экспертная комиссия объяснила своё решение-1

Такое решение 13 августа вынес суд Центрального района Минска по заявлению Министерства внутренних дел. По заключению экспертной комиссии, он является площадкой для разжигания социальной вражды, организации и осуществления массовых беспорядков.

Интернет-ресурсы ТUТ.ВY признаны экстремистскими. Экспертная комиссия объяснила своё решение-4

В список запрещенных попали интернет-ресурсы ТUТ.ВY, «Зеркало» и их аналоги во всех популярных месенджерах и социальных сетях. Теперь за публикацию или репост информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

# Интернет # общество # Фотофакт

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