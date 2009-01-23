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Интернет-издания регистрироваться не будут

23 января 2009 15:29
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Об этом заявил сегодня министр информации Беларуси Владимир Русакевич. Соответствующее решение прописано и в новом Законе о СМИ, который вступит в силу 8 февраля.

Документ был подписан Президентом в августе прошлого года. При этом в Министерстве информации не исключают добровольной регистрации Интернет-изданий. В этом случае журналисты веб-газет смогут аккредитоваться на различные мероприятия, получать журналистские удостоверения единого образца. 

И сегодня подписано постановление о перерегистрации средств массовой информации. Теперь эта процедура будет проходить по заявительному принципу. Учредителю издания достаточно по почте направить заявку-анкету в Министерство информации и в течение трех дней получить новое свидетельство.  Плата при этом взиматься не будет.

# общество # Государственная информационная политика

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