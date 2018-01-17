«Иногда дико хочется сала с чесноком и хлебом. И я могу себе это позволить»: Алёна Высоцкая о секретах своего питания

Алёна Высоцкая – главный кулинарный эксперт программы «Большой завтрак» уже много лет. Приготовить быстрый салат или сложный пирог – для неё на кухне секретов нет. Сегодня мы решили отойти от традиции – и не будем давать вам рецептов. Мы познакомимся поближе с самой Алёной Высоцкой.

Алёна Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Я по образованию – фитнесс-тренер. И боюсь даже сказать, в каком году закончила – тогда это был институт, потом академия, сейчас уже университет физической культуры. Что мне дали эти пять лет учёбы – настрой и нацеленность на сохранение здоровья естественными методами дам даются колоссальные.

Вместе с мамой на кухне обе дочки – Настя и Катя. Алёна Высоцкая:

Вот с момента, когда они начали ходить – они могут уже что-то делать. У нас были очень смешные истории, когда Катя была маленькая, а Настя – побольше, она уже умела что-то делать, мне помогала. И у нас есть чудные фотографии, где сидит Настя, что-то делает на кухне, а Катя – мы не успели отвернуться – уже сидит в кастрюле. То есть, она вынула большую кастрюлю, села в неё, какой-то черпак у неё на голове.



Настя:

Я готовлю без мамы. Например, я приготовила суп сама. Ещё я приготовила маленький кексик и конфетку, как «Рафаэлло». Ещё я готовила снеки из семян льна и еду, полезную для школьников, которая заменяет всякие сладости.

Алёна Высоцкая:

Приготовление ужина – это всегда очень весело. Потому что у каждого свои интересы. Каждый хочет чего-то своего. И объединяет всех, в итоге, только застолье. Вот почему я очень люблю собирать всех за стол. И ужинать не вместе мы не садимся.

На кухне Алёны дочки чувствуют себя маленькими хозяйками. Сегодня старшая – Настя – практически самостоятельно готовит яблочные слойки.







А мама в это время колдует над оригинальным соусом.

Алёна Высоцкая:

Вообще, когда зима, межсезонье, когда холодно – хорошо, что есть возможность из замороженных ягод что-нибудь готовить. Потому что в них такой запах лета – это какая-то фантастика. В этом году было столько малины – и соусы на их основе потрясающие.



Я взбила малину с маслом – она очень густая, кремообразная получается.



А теперь доведу до нужной консистенции – добавлю немного сливок.

Сливки использую – 20%.

Можно, конечно, и больше, но давай оставим вариантом здорового питания.

Этот соус подойдёт к любым блюдам, несмотря на то, что ягодный.

Эта комбинация сладости, которую я добавлю в виде сахара – небольшого количества, кислинки малины и этого аромата малинового – он подходит практически ко всему. Ну, может, к рыбе я его не рекомендовала бы. И то какое-нибудь белое филе, нейтральное по вкусу – было бы хорошо. А подавать мы его будем сегодня с котлетами, которые не жарились, а запекались. Они хрустящие.



Обычные куриные котлеты – нежные, дети их любят.

Они запечены, но за счёт панировочных сухарей получаются похожи на то, что любит основная масса детей – чтобы это хрустело.



В своих рецептах Алёна всегда уделяет очень большое внимание теме здорового питания. Это особенно важно, когда готовишь для детей.

Алёна Высоцкая:

Если не прививать детям здоровое питание дома – они не будут этого делать, когда вырастут. Можно миллион раз рассказывать детям о том, насколько вредно есть гамбургеры, сладости. Но, если они будут в их рационе дома – дети точно будут их есть!

Может показаться, что Алёна – сторонник строгих ограничений в питании. На самом деле, это не так.

Алёна Высоцкая:

Если перегибать палку с этим, то жизнь превратится в сплошной комок запретов. И иногда наступают моменты, когда мне дико хочется сала с чесноком и хлебом. И я тебе скажу – я могу себе это позволить! Да, немного, да, это – редкость, но я считаю, что моему организму – если есть такая потребность – это точно будет полезно. Тело очень здорово откликается на наши любые потребности. Тело знает, чего оно хочет. И сохранить и фигуру, и здоровье можно.

Просто нужно настраивать себя на волну внутреннего сканера. Не пропускать момент, когда тело говорит: «Отдохни! Отдохни, ты устал!» Мы часто не замечаем этого. И тогда получаем очень хороший подзатыльник – либо от болезней, либо масса всего может быть.

А вот от чего Алена практически отказалась – это от сахара.

Алёна Высоцкая:

Я, наверное, себя научила не любить сладости. Часто употреблять сладкое – это плохо. Уже доказано в мире, что сахар – это наркотик. Вариант наркотика, который вызывает привыкание. А наше общество, поколение Next, в числе которых и мы оказались, едим колоссальное количество сахара. Сахар в доме есть, но он очень нечасто используется. Мы – взрослые – мы точно его не едим. Сахар в рационе нас, взрослых – это вот сегодня в соус его немного попало.

Но это не три чайные ложки сахара на стакан чая три раза в день.

Поэтому, когда в моём доме заканчивается сахар – это всегда удивление.

Подход Алёны к питанию в семье – без перегибов и жёстких правил – привёл к тому, что старшая дочь, с возрастом, сама отказалась от сладкого и полюбила овощи.