Игорь Сергеенко побывал с рабочей поездкой в Несвижском районе

Работа с молодежью должна строиться на принципах развития государства и общества. Об этом заявил Игорь Сергеенко во время рабочей поездки в Несвижский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Администрации Президента принял участие в заседании райисполкома, где рассматривался вопрос о реализации государственной молодежной политики. Один из важнейших вопросов – закрепляемость кадров. Несвиж – один из лидеров в этом направлении. В среднем свыше 60 % молодых специалистов остаются работать в районе. За последние несколько лет значительно омолодился коллектив районной больницы. Только в 2023 году ряды врачей пополнили 27 новоиспеченных медиков.

Есть показательные примеры и в сельском хозяйстве: в агрокомбинате «Снов» каждый шестой сотрудник – специалист в возрасте до 31 года. Однако лучшие показатели, причем на уровне страны, в сфере образования. На первом рабочем месте остаются порядка 90 % молодых специалистов. Им в поддержку – материальная помощь, решение жилищных вопросов, наставничество. В рамках диалоговой площадки на базе Несвижского педагогического колледжа глава Администрации смог пообщаться с молодыми людьми лично.