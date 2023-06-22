Игорь Луцкий: любые попытки перечеркнуть нашу память получат жёсткий ответ

Новости Беларуси. Любые попытки перечеркнуть нашу историю получат жесткий ответ. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Игорь Луцкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с коллегами он отдал дань памяти подпольщикам Минска. Цветы легли к подножию монумента в Александровском сквере.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента:

То, что сегодня по зову сердца, по зову души люди идут к мемориалам, это ответ белорусского народа всем тем подлецам, которые пытаются стереть нашу память (ведь не просто так это день памяти) о тех событиях, которые происходили, о тех зверствах, которые чинили на этой земле. На этом подвиге белорусского народа мы воспитываем наших детей, потому что мы хотим мира, хотим, чтобы мы жили в спокойной, суверенной, независимой стране.