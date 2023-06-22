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Игорь Луцкий: любые попытки перечеркнуть нашу память получат жёсткий ответ

22 июня 2023 13:50
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Новости Беларуси. Любые попытки перечеркнуть нашу историю получат жесткий ответ. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Игорь Луцкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с коллегами он отдал дань памяти подпольщикам Минска. Цветы легли к подножию монумента в Александровском сквере.

Игорь Луцкий: любые попытки перечеркнуть нашу память получат жёсткий ответ-1

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента:
То, что сегодня по зову сердца, по зову души люди идут к мемориалам, это ответ белорусского народа всем тем подлецам, которые пытаются стереть нашу память (ведь не просто так это день памяти) о тех событиях, которые происходили, о тех зверствах, которые чинили на этой земле. На этом подвиге белорусского народа мы воспитываем наших детей, потому что мы хотим мира, хотим, чтобы мы жили в спокойной, суверенной, независимой стране.

«Отдельным неймется на внешних контурах». В Парке Челюскинцев почтили память погибших от рук фашистов

Игорь Луцкий: любые попытки перечеркнуть нашу память получат жёсткий ответ-4

Александровский сквер и теперь ассоциируется с жуткими событиями Великой Отечественной войны. Во время оккупации на этом месте фашисты проводили публичные казни.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Луцкий # Фотофакт

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