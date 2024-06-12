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Польская сторона перекрыла движение в пункте пропуска «Тересполь»

12 июня 2024 08:02
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Срочная новость с белорусско-польской границы. Как сообщают информагентства, в пункте пропуска «Тересполь» польские пограничники перекрыли движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польская сторона перекрыла движение в пункте пропуска «Тересполь»-1

По предварительным данным, это связано с инцидентом на польской стороне. Пограничники не пропускают гражданина Беларуси и пытаются в принудительном порядке выдворить его со своей стороны. Приостановлено движение транспортных средств в обоих направлениях.

# Государственная граница Беларуси # общество

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