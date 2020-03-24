«Идёт профилактика большого количества болезней». Как и чем обрабатывать вишню весной

Саженцы вишни – традиционно в топе продаж практически у всех белорусских питомников. И это объяснимо! Трудно найти человека, который бы не любил вишневые пироги, варенья и компоты из этой вкусной и полезной ягоды. А как волшебно выглядит цветущий вишневый сад! В общем – от вишневых деревьев на приусадебном участке одни только плюсы. Но так бывает, что счастливые обладатели вишневых деревьев урожая никак не могут дождаться.

В чем дело? Наши корреспонденты, они же садоводы-любители, задались этим вопросом и отправились на поиски ответа – прямо в плодовый сад. Все оказалось поправимо, по крайней мере так уверяет истинный профессионал. Вишня может и должна быть урожайной. Важно знать лишь основные правила ухода за этой культурой. Весной они совсем несложные.

Вероника Комардина, руководитель лаборатории защиты плодовых культур Института защиты растений:

Весной у нас идет профилактика большого количества болезней: как болезней коры, так и профилактика специфических болезней – коккомикоз и клястероспориоз. Плодовая гниль у нас пойдет чуть-чуть попозже, но пока мы защищаем от коккомикоза и клястероспориоза.

Что с вредителями? Вероника Комардина:

На сегодняшний момент проводить обработку против вредителей на вишне я не рекомендую, потому что еще рановато. Единственное, что когда распускаются почки и вы видите тлю, она очень хорошо видна на вишне, она черная, специфического вида, можно проводить обработку от тли.

Вишневый слизистый пилильщик. Обработка против этих вредителей будет проводиться ближе к цветению, сейчас еще рановато. Сейчас у нас профилактика только от болезней.

Но бороться с болезнями, да и с вредителями, уверяют специалисты, также нужно уметь. Садоводы должны взять себе на заметку – важно выбрать правильный препарат и правильную его концентрацию. Обязательно учитываем и температуру. В южных и северных районах Беларуси сроки обработки различны. На что обращаем внимание прежде всего?

Вероника Комардина:

Почки еще не распущены, только вот начинается небольшое начало зеленого конуса, но учитывая то, что у нас предполагается похолодание, я думаю, что немного задержит развитие косточковых культур. По нераскрытой почке мы можем обрабатывать медьсодержащим препаратом, как профилактика от болезней, при этом повысить концентрацию. Имеются готовые препараты – бордоская жидкость 2%, ее не нужно разводить, она уже готова, ее просто вливаем в опрыскиватель и обрабатываем. Также можно самому приготовить, но единственное, что концентрация медьсодержащих препаратов не должна быть выше 3%. Если же почки распустились и они уже имеют зеленый конус, они имеют зеленую ткань, которую мы можем повредить, поджечь немного, то лучше использовать 1%-ный раствор – это касается всех плодовых культур.

Ну и последнее. Знаем когда обрабатывать и чем. Теперь вопрос: как правильно? Вероника Комардина:

Когда мы обрабатываем ветки, то часть препарата рабочей жидкости нашего раствора попадает на приствольный круг. Я рекомендовала бы пройтись и по стволу для защиты от раковых болезней. Если это обработка большим процентом медьсодержащих препаратов, то мы каким-то образом может поджечь лишайники – это тоже немаловажно. Рекомендую обрабатывать и ствол, в том числе.