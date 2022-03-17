«Идеальна, всё с ремонтом». Семьям военнослужащих вручили ключи от квартир

Новости Беларуси. Новоселье в канун профессионального праздника. 17 марта ключи от уже собственных квартир получили 209 семей военнослужащих внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многоэтажный дом разместился на территории войсковой части 3214. Гости, среди которых руководство Министерства внутренних дел, поздравили милиционеров с важным событием в их жизни.

Кубраков поздравил военнослужащих с получением квартир: любая задача выполняется легко, если дома порядок.

Среди новоселов 19 многодетных семей. Уже сегодня они могут перевезти в дом свои вещи и стать полноправными хозяевами новых и уютных квартир.