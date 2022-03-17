«Идеальна, всё с ремонтом». Семьям военнослужащих вручили ключи от квартир

Новости Беларуси. Новоселье в канун профессионального праздника. 17 марта ключи от уже собственных квартир получили 209 семей военнослужащих внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новоселье в канун профессионального праздника. 17 марта ключи от уже собственных квартир получили 209 семей военнослужащих внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многоэтажный дом разместился на территории войсковой части 3214. Гости, среди которых руководство Министерства внутренних дел, поздравили милиционеров с важным событием в их жизни.
Кубраков поздравил военнослужащих с получением квартир: любая задача выполняется легко, если дома порядок.
Среди новоселов 19 многодетных семей. Уже сегодня они могут перевезти в дом свои вещи и стать полноправными хозяевами новых и уютных квартир.
Андрей Макей, военнослужащий внутренних войск МВД Беларуси:
Сообщили в воинской части, что будет закладываться жилье. По очереди мы подходили, на очереди постояли мы 15 лет. Во внутренних войсках благодаря командующему внутренними войсками у нашего всего командования вопрос с жильем решается. И очень даже хорошо.
Кристина Макей, супруга военнослужащего внутренних войск:
С финансовой точки зрения мы сейчас вообще выиграли во всем. Делаем в своей собственной уже квартире ремонт, немножечко поддерживаем. Квартира идеальна, все с ремонтом. Квадратный метр – замечательная цена.
Новоселье приурочили к 104-й годовщине образования внутренних войск. Как заверили в руководстве ведомства, жилищному вопросу уделяется огромное внимание. Еще три дома для сотрудников будет построено в течение года.
Карпенков: все задачи за 2021 год успешно выполнены, провокаций не допущено, общественный порядок обеспечен. Читайте здесь.