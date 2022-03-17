Кубраков поздравил военнослужащих с получением квартир: любая задача выполняется легко, если дома порядок

Многоэтажный дом разместился на территории войсковой части 3214. Гости, среди которых руководство Министерства внутренних дел, поздравили милиционеров с важным событием в их жизни.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Это очень важное событие. Каждый человек знает, что получение своего жилья – это одно из важных событий в его жизни и в его семье. Я уверен, что получение сегодня новых квартир скажется и на благополучии, и на качестве выполняемых внутренними войсками служебных задач. Потому что любая задача выполняется легко, если сотрудник, военнослужащий внутренних войск уверен в том, что дома у него порядок, безопасность, семья живет в комфортном, комфортабельном жилье. Естественно, служба тогда выполнятся намного легче.