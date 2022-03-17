Кубраков поздравил военнослужащих с получением квартир: любая задача выполняется легко, если дома порядок

Новости Беларуси. Новоселье в канун профессионального праздника. 17 марта ключи от уже собственных квартир получили 209 семей военнослужащих внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многоэтажный дом разместился на территории войсковой части 3214. Гости, среди которых руководство Министерства внутренних дел, поздравили милиционеров с важным событием в их жизни.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это очень важное событие. Каждый человек знает, что получение своего жилья – это одно из важных событий в его жизни и в его семье. Я уверен, что получение сегодня новых квартир скажется и на благополучии, и на качестве выполняемых внутренними войсками служебных задач. Потому что любая задача выполняется легко, если сотрудник, военнослужащий внутренних войск уверен в том, что дома у него порядок, безопасность, семья живет в комфортном, комфортабельном жилье. Естественно, служба тогда выполнятся намного легче.
Карпенков: все задачи за 2021 год успешно выполнены, провокаций не допущено, общественный порядок обеспечен. Читайте здесь.