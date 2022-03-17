Карпенков: все задачи за 2021 год успешно выполнены, провокаций не допущено, общественный порядок обеспечен

Многоэтажный дом разместился на территории войсковой части 3214. Гости, среди которых руководство Министерства внутренних дел, поздравили милиционеров с важным событием в их жизни.

Новости Беларуси. Новоселье в канун профессионального праздника. 17 марта ключи от уже собственных квартир получили 209 семей военнослужащих внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Внутренние войска получили высокую оценку от главы государства, от руководителя нашего ведомства. 340 военнослужащих внутренних войск (офицеров, прапорщиков, контрактников, военнослужащих по контракту) получили государственные награды в соответствии с указом главы государства. Наш профессиональный праздник мы встречаем с хорошими результатами оперативно-служебной деятельности. Все задачи за 2021 год успешно выполнены, провокаций не допущено, оперативная обстановка нормальная, общественный порядок обеспечен.