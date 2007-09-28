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Хочешь быть лидером - твори!

28 сентября 2007 10:51
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В Минске стартовал творческий конкурс среди журналистов печатных и электронных средств массовой информации под громким названием "Лидер XXI века".Его организаторы - министерство информации и Академия управления при Президенте Республики Беларусь. Профессиональное жюри определит лучших в трех номинациях. В каждом конкурсе выберут победителя и два лауреата. Одна из главных задач конкурса - привлечение внимания общества к программам и проектам по развитию лидерских качеств и управленческих способностей молодежи.
# общество # Государственная информационная политика

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