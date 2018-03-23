Прямой эфир

Хайлайтер с ультрамариновым свечением и подводка цвета «баклажан»: делаем модный клубный макияж

23 марта 2018 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Хайлайтер с ультрамариновым свечением и подводка цвета «баклажан»: делаем модный клубный макияж-0

Новости Беларуси. Мастер-класс – в программе «Большой завтрак».
Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:
Сегодня в центре внимания – модный клубный макияж. Чтобы кожа под макияжем чувствовала себя комфортно на протяжении всей ночи, нанесите в качестве основы любую увлажняющую сыворотку.

Если увлажняющая база с гиалуроновой кислотой, советуем наносить её похлопывающими движениями. Молекулы кислоты капризны.

Поэтому правильно будет не втирать, а, как бы, вбивать её в кожу.

Хайлайтер с ультрамариновым свечением и подводка цвета «баклажан»: делаем модный клубный макияж-3

Инна Леута:
Не забудьте позаботиться о губах перед нанесением интенсивной стойкой помады. И подготовьте губки при помощи бальзама-скраба.

Скраб тоже наносится мягкими поглаживающими движениями.

Хайлайтер с ультрамариновым свечением и подводка цвета «баклажан»: делаем модный клубный макияж-6


Чтобы средство лучше подействовало, оставьте его до окончания макияжа. Следующий этап – нанесение тона.

Для вечеринки лучше всего подойдёт водостойкий тональный крем.

Хайлайтер с ультрамариновым свечением и подводка цвета «баклажан»: делаем модный клубный макияж-9

Инна Леута:
Нанесите тонким-тонким слоем. Если у вас есть мелкие дефекты, высыпания, нанесите тон вторым слоем. Послойное нанесение тональных средств обеспечивает тонкость, прозрачность, но при этом тон остаётся очень эластичным.

Мелкие дефекты хорошо исправит консилер на восковой основе.

Хайлайтер с ультрамариновым свечением и подводка цвета «баклажан»: делаем модный клубный макияж-12

Именно такое средство продержится дольше всего.
Инна Леута:
Тональный крем мы фиксируем двумя этапами. На первом – добавляем фиксатор для макияжа.

Подсушиваем его слегка, и потом лицо припудриваем.

Хайлайтер с ультрамариновым свечением и подводка цвета «баклажан»: делаем модный клубный макияж-15

Макияж после нанесения фиксатора даже через 5 часов будет выглядеть свежо.
А вот частое припудривание подойдёт не всем. На сухой коже пудра подчеркнёт даже незначительные  морщинки.

Инна Леута:
Клубное освещение усиливает наши собственные тени. Поэтому я рекомендую в таком виде макияжа отказаться от холодных скульпторов.

И слегка проработать овал лица мягкими бронзантами.

Хайлайтер с ультрамариновым свечением и подводка цвета «баклажан»: делаем модный клубный макияж-18


Современная косметика даёт право выбора каждой девушке. И для бровей вы можете подобрать то, что понравится именно вам. Карандаши, маркеры, тени и краски. Но самые актуальные средства для ваших бровей – это тушь, а также фломастер для прорисовки отдельных волосков.

Инна Леута:
Сатиновым тинтом песочного оттенка создадим лёгкую тушёвку от ресничного контура по верхнему веку и по нижнему веку. 

Тем самым мы получим мягкий, современный смоки.

Хайлайтер с ультрамариновым свечением и подводка цвета «баклажан»: делаем модный клубный макияж-21


На центр века наносим мерцающие тени: их цвет вы можете сочетать либо с оттенком глаз, либо с вашим нарядом. Такие средства наносятся легко и непринуждённо: подушечками пальцев.

Инна Леута:
Очень модно сейчас сочетать в одном макияже тёплые и холодные оттенки.

Поэтому к песочному тинту я добавлю серебристые всплески.

Хайлайтер с ультрамариновым свечением и подводка цвета «баклажан»: делаем модный клубный макияж-24

Во внутреннем уголочке глаза и под бровью.

Завершаем макияж густой чёрной стрелкой.

Хайлайтер с ультрамариновым свечением и подводка цвета «баклажан»: делаем модный клубный макияж-27

И поверх этой стрелки добавим модный элемент: подводку цвета «баклажан».
При помощи специального зажима делаем выразительный изгиб ресниц.

Вуаля – получаем обворожительно-чарующий взгляд.

Хайлайтер с ультрамариновым свечением и подводка цвета «баклажан»: делаем модный клубный макияж-30


Инна Леута:
На выступающие части добавляем кремовый хайлайтер с необычным ультрамариновым свечением.

Такой хайлайтер придаст изюминку вашему образу.

Хайлайтер с ультрамариновым свечением и подводка цвета «баклажан»: делаем модный клубный макияж-33

Ещё один модный приём в макияже – создание эффекта зацелованных губ.

Мягкий нечёткий контур придаст образу позволительную небрежность. 

Контур губ мы подчёркиваем хайлайтером цвета ультрамарин, который уже лежит на верхней скуловой части.

Инна Леута:
Дорогие девушки! Будьте в курсе последних тенденций. Но не забывайте о самом главном: вашей индивидуальности.

# общество # Нанесение макияжа # Инна Леута

Другие новости рубрики

Все новости
Проблемы сева и реализации продукции обсудили 23 марта на форуме фермеров в Минске
23 марта 2018 14:30

Проблемы сева и реализации продукции обсудили 23 марта на форуме фермеров в Минске

Это высокий уровень признания Беларуси как космической державы. Новицкий – об участии страны в Международном космическом конгрессе
23 марта 2018 12:29

Это высокий уровень признания Беларуси как космической державы. Новицкий – об участии страны в Международном космическом конгрессе

«Каждая женщина должна состояться и в семье, и в профессии». Большое интервью победительниц республиканского конкурса «Женщина года»
23 марта 2018 08:47

«Каждая женщина должна состояться и в семье, и в профессии». Большое интервью победительниц республиканского конкурса «Женщина года»