Хайлайтер с ультрамариновым свечением и подводка цвета «баклажан»: делаем модный клубный макияж

Новости Беларуси. Мастер-класс – в программе «Большой завтрак».

Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:

Сегодня в центре внимания – модный клубный макияж. Чтобы кожа под макияжем чувствовала себя комфортно на протяжении всей ночи, нанесите в качестве основы любую увлажняющую сыворотку.



Если увлажняющая база с гиалуроновой кислотой, советуем наносить её похлопывающими движениями. Молекулы кислоты капризны.

Поэтому правильно будет не втирать, а, как бы, вбивать её в кожу.

Инна Леута:

Не забудьте позаботиться о губах перед нанесением интенсивной стойкой помады. И подготовьте губки при помощи бальзама-скраба.



Скраб тоже наносится мягкими поглаживающими движениями.



Чтобы средство лучше подействовало, оставьте его до окончания макияжа. Следующий этап – нанесение тона.

Для вечеринки лучше всего подойдёт водостойкий тональный крем.

Инна Леута:

Нанесите тонким-тонким слоем. Если у вас есть мелкие дефекты, высыпания, нанесите тон вторым слоем. Послойное нанесение тональных средств обеспечивает тонкость, прозрачность, но при этом тон остаётся очень эластичным.

Мелкие дефекты хорошо исправит консилер на восковой основе.

Именно такое средство продержится дольше всего.

Инна Леута:

Тональный крем мы фиксируем двумя этапами. На первом – добавляем фиксатор для макияжа.

Подсушиваем его слегка, и потом лицо припудриваем.

Макияж после нанесения фиксатора даже через 5 часов будет выглядеть свежо.

А вот частое припудривание подойдёт не всем. На сухой коже пудра подчеркнёт даже незначительные морщинки.

Инна Леута:

Клубное освещение усиливает наши собственные тени. Поэтому я рекомендую в таком виде макияжа отказаться от холодных скульпторов. И слегка проработать овал лица мягкими бронзантами.



Современная косметика даёт право выбора каждой девушке. И для бровей вы можете подобрать то, что понравится именно вам. Карандаши, маркеры, тени и краски. Но самые актуальные средства для ваших бровей – это тушь, а также фломастер для прорисовки отдельных волосков.

Инна Леута:

Сатиновым тинтом песочного оттенка создадим лёгкую тушёвку от ресничного контура по верхнему веку и по нижнему веку. Тем самым мы получим мягкий, современный смоки.



На центр века наносим мерцающие тени: их цвет вы можете сочетать либо с оттенком глаз, либо с вашим нарядом. Такие средства наносятся легко и непринуждённо: подушечками пальцев.

Инна Леута:

Очень модно сейчас сочетать в одном макияже тёплые и холодные оттенки. Поэтому к песочному тинту я добавлю серебристые всплески.

Во внутреннем уголочке глаза и под бровью.

Завершаем макияж густой чёрной стрелкой.

И поверх этой стрелки добавим модный элемент: подводку цвета «баклажан».

При помощи специального зажима делаем выразительный изгиб ресниц.

Вуаля – получаем обворожительно-чарующий взгляд.



Инна Леута:

На выступающие части добавляем кремовый хайлайтер с необычным ультрамариновым свечением.

Такой хайлайтер придаст изюминку вашему образу.

Ещё один модный приём в макияже – создание эффекта зацелованных губ.

