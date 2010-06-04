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Груз стоимостью в полмиллиарда рублей отправился в Таджикистан

04 июня 2010 09:45
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Беларусь направила гуманитарную помощь Таджикистану. Самолет МЧС сегодня утром вылетел из Национального аэропорта.

Груз стоимостью в полмиллиарда рублей, а это теплые одеяла, продукты питания и вещи первой необходимости, ждут в пострадавшей от водной стихии стране. Напомним, нынешней весной сильные дожди привели к наводнениям, паводкам и оползням в различных регионах Таджикистана.

Александр Шамко, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
– В результате ливневых дождей, схода селевых потоков погибло 42 человека, разрушено около 1500 зданий, повреждены сотни километров участков автомобильных дорог. Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено формирование гуманитарного груза, сопровождения и доставка в Республику Таджикистан.

Груз стоимостью в полмиллиарда рублей отправился в Таджикистан

Груз стоимостью в полмиллиарда рублей отправился в Таджикистан

Груз стоимостью в полмиллиарда рублей отправился в Таджикистан

Груз стоимостью в полмиллиарда рублей отправился в Таджикистан

Груз стоимостью в полмиллиарда рублей отправился в Таджикистан

# общество # Международное сотрудничество # Фотофакт # Беларусь-Таджикистан

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