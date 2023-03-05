Сильный ветер и снегопад! В Минске в уборке задействованы более 1200 работников ЖКХ

Новости Беларуси. В Беларуси за минувшие сутки, 4 марта, периодически нарушалось электроснабжение 145 населенных пунктов. Сильный ветер и снегопад отмечались по всей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более всего непогода затронула Гродненскую область. Из некоторых районов поступают сообщения об упавших деревьях, сорванных кровлях домов и других строений. Местами порывы ветра достигали 21 м/с. Сегодня по этой же причине объявлен оранжевый уровень опасности. Не прекращается уборка снега. В работах только в Минске задействовано более 1 200 работников ЖКХ.