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Гранты Президента назначены 93 сотрудникам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры

23 января 2017 16:20
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Новости Беларуси. Гранты Президента назначены 93 сотрудникам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.

Финансовую поддержку направят на проведение научных исследований в области биологии, химии, машиностроения, медицины, сельского хозяйства, а также повышение качества обучения учащихся и студентов.

Гранты также выделены на разработки по репродуктивной медицине, кардиологии, биотехнологиям, онкологии, хирургии и реанимации, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Александр Лукашенко # Спецфонд Президента

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