Новости Беларуси. Гранты Президента назначены 93 сотрудникам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.

Финансовую поддержку направят на проведение научных исследований в области биологии, химии, машиностроения, медицины, сельского хозяйства, а также повышение качества обучения учащихся и студентов.

Гранты также выделены на разработки по репродуктивной медицине, кардиологии, биотехнологиям, онкологии, хирургии и реанимации, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.