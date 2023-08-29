ГПК: въезда в ЕС ожидают более 730 грузовых машин

Скопление машин фиксируется на всех маршрутах. Латвийские контрольные службы за сутки оформили 52 % фур от нормы, литовские – 42 %. Сотрудники польского пограничного перехода «Кукурыки» пропустили на свою территорию 55 % большегрузов. Наименьшее количество грузовиков проследовало в ЕС через литовский пункт пропуска «Мядининкай» – всего 27 %. Самым загруженный пункт пропуска для легковых машин – польский «Тересполь». Там въезда в ЕС ожидают более 300 автомобилей. Его сотрудники пропустили на свою территорию менее трети авто от нормы. Похожая ситуация на въезде в Литву и Латвию. Из-за недружественной политики западных соседей перевозчики терпят не только неудобства, но и несут финансовые потери.