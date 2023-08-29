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ГПК: въезда в ЕС ожидают более 730 грузовых машин

29 августа 2023 10:36
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Новости Беларуси. Очереди большегрузного транспорта на въезд с территории нашей страны в Евросоюз продолжают расти. Сейчас оформления ожидают более 730 фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: въезда в ЕС ожидают более 730 грузовых машин-1

Скопление машин фиксируется на всех маршрутах. Латвийские контрольные службы за сутки оформили 52 % фур от нормы, литовские – 42 %. Сотрудники польского пограничного перехода «Кукурыки» пропустили на свою территорию 55 % большегрузов. Наименьшее количество грузовиков проследовало в ЕС через литовский пункт пропуска «Мядининкай» – всего 27 %. Самым загруженный пункт пропуска для легковых машин – польский «Тересполь». Там въезда в ЕС ожидают более 300 автомобилей. Его сотрудники пропустили на свою территорию менее трети авто от нормы. Похожая ситуация на въезде в Литву и Латвию. Из-за недружественной политики западных соседей перевозчики терпят не только неудобства, но и несут финансовые потери.

# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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