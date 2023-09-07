ГПК: очереди легковушек на въезд в Литву и Польшу увеличились в 3 раза за сутки
За сутки очереди легковых автомобилей в Польшу и Литву увеличились в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легковушки ожидали въезда в Евросоюз перед всеми литовскими пунктами пропуска, а также перед польским «Тересполем» (сопредельный – «Брест»).
На литовском направлении меньше всего машин (57 % авто от нормы) пропустили на свою территорию сотрудники «Мядининкая» (с нашей стороны – «Каменный Лог»).
Через самый загруженный европейский пункт пропуска – «Тересполь» – проследовало всего 33 % легковушек от нормы. При этом в одном из пунктов пропуска в польском направлении – «Козловичи» – пресечены два факта занижения стоимости товаров с целью уклонения от уплаты в полном объеме таможенных платежей. В обоих случаях отметились польские перевозчики, их ждет штраф.