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ГПК: очереди легковушек на въезд в Литву и Польшу увеличились в 3 раза за сутки

07 сентября 2023 10:39
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За сутки очереди легковых автомобилей в Польшу и Литву увеличились в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легковушки ожидали въезда в Евросоюз перед всеми литовскими пунктами пропуска, а также перед польским «Тересполем» (сопредельный – «Брест»).

ГПК: очереди легковушек на въезд в Литву и Польшу увеличились в 3 раза за сутки-1

На литовском направлении меньше всего машин (57 % авто от нормы) пропустили на свою территорию сотрудники «Мядининкая» (с нашей стороны – «Каменный Лог»).

ГПК: очереди легковушек на въезд в Литву и Польшу увеличились в 3 раза за сутки-4

Через самый загруженный европейский пункт пропуска – «Тересполь» – проследовало всего 33 % легковушек от нормы. При этом в одном из пунктов пропуска в польском направлении – «Козловичи» – пресечены два факта занижения стоимости товаров с целью уклонения от уплаты в полном объеме таможенных платежей. В обоих случаях отметились польские перевозчики, их ждет штраф.

# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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